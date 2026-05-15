Lo que necesitas saber: Bélgica se ubica en el Grupo G del Mundial 2026, junto a Egipto, Irán y Nueva Zelanda.

Bélgica ya presentó su convocatoria final para el Mundial 2026. Y una de las grandes sorpresas la dio Romelu Lukaku, quien logró meterse a la lista final con todo y que viene saliendo de una lesión muscular que lo alejó de las canchas varios meses.

Si bien ya se encuentra recuperado, no ha tenido muchos minutos de juego, por lo que su rendimiento aún no es el esperado. Sin embargo, Rudi García no quiso dejarlo fuera.

Además de Lukaku también fueron convocados Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne, Leandro Trossard, Jeremy Doku, entre varias figuras más. Ya veremos si con estos seleccionados, Bélgica logra superar la fase de grupos o vuelve a quedar eliminado como en Qatar 2022.

Fotografía @BelRedDevils vía X

Convocatoria final de Bélgica para el Mundial 2026

N° Jugador Club 1 Thibaut Courtois Real Madrid 2 Senne Lammens Manchester United 3 Mike Penders Racing Club de Estrasburgo 4 Timothy Castagne Fulham 5 Zeno Debast Sporting de Lisboa 6 Maxim De Cuyper Brighton 7 Koni De Winter AC Milan 8 Brandon Mechele Club Brujas 9 Thomas Meunier Lille 10 Nathan Ngoy Lille 11 Joaquín Seys Club Brujas 12 Arthur Theate Eintracht Fráncfort​​ 13 Kevin De Bruyne Nápoles 14 Amadou Onana Aston Villa 15 Nicolás Raskin Rangers FC 16 Youri Tielemans Aston Villa 17 Hans Vanaken Club Brujas 18 Axel Witsel Girona 19 Charles De Ketelaere Atlalanta 20 Jeremy Doku Manchester City 21 Matías Fernández-Pardo Lille 22 Romelu Lukaku Nápoles 23 Dodi Lukebakio Benfica 24 Diego Moreira Racing Club de Estrasburgo 25 Alexis Saelemaekers AC Milan 26 Leandro Trossard Arsenal

Grupo de Bélgica en el Mundial 2026

Bélgica se ubica en el Grupo G del Mundial 2026, junto a Egipto, Irán y Nueva Zelanda. Les tocará jugar sus tres primeros partidos entre Estados Unidos y Canadá.

Bélgica vs Egipto:

15 de junio, 13:00 hrs, Seattle

15 de junio, 13:00 hrs, Seattle Bélgica vs Irán:

21 de junio, 13:00 hrs, California

21 de junio, 13:00 hrs, California Nueva Zelanda vs Bélgica:

26 de junio, 21:00 hrs, Vancouver

Aunque los ‘Red Devils’ son favoritos para avanzar a la siguiente fase, hay que estar muy atentos a lo que puedan hacer dentro de la cancha, pues en Qatar 2022 también llegaron con muchas expectativas, pero no lograron superar la fase de grupos ¿Se acuerdan?