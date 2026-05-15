Lo que necesitas saber:
Bélgica se ubica en el Grupo G del Mundial 2026, junto a Egipto, Irán y Nueva Zelanda.
Bélgica ya presentó su convocatoria final para el Mundial 2026. Y una de las grandes sorpresas la dio Romelu Lukaku, quien logró meterse a la lista final con todo y que viene saliendo de una lesión muscular que lo alejó de las canchas varios meses.
Si bien ya se encuentra recuperado, no ha tenido muchos minutos de juego, por lo que su rendimiento aún no es el esperado. Sin embargo, Rudi García no quiso dejarlo fuera.
Además de Lukaku también fueron convocados Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne, Leandro Trossard, Jeremy Doku, entre varias figuras más. Ya veremos si con estos seleccionados, Bélgica logra superar la fase de grupos o vuelve a quedar eliminado como en Qatar 2022.
Convocatoria final de Bélgica para el Mundial 2026
|N°
|Jugador
|Club
|1
|Thibaut Courtois
|Real Madrid
|2
|Senne Lammens
|Manchester United
|3
|Mike Penders
|Racing Club de Estrasburgo
|4
|Timothy Castagne
|Fulham
|5
|Zeno Debast
|Sporting de Lisboa
|6
|Maxim De Cuyper
|Brighton
|7
|Koni De Winter
|AC Milan
|8
|Brandon Mechele
|Club Brujas
|9
|Thomas Meunier
|Lille
|10
|Nathan Ngoy
|Lille
|11
|Joaquín Seys
|Club Brujas
|12
|Arthur Theate
|Eintracht Fráncfort
|13
|Kevin De Bruyne
|Nápoles
|14
|Amadou Onana
|Aston Villa
|15
|Nicolás Raskin
|Rangers FC
|16
|Youri Tielemans
|Aston Villa
|17
|Hans Vanaken
|Club Brujas
|18
|Axel Witsel
|Girona
|19
|Charles De Ketelaere
|Atlalanta
|20
|Jeremy Doku
|Manchester City
|21
|Matías Fernández-Pardo
|Lille
|22
|Romelu Lukaku
|Nápoles
|23
|Dodi Lukebakio
|Benfica
|24
|Diego Moreira
|Racing Club de Estrasburgo
|25
|Alexis Saelemaekers
|AC Milan
|26
|Leandro Trossard
|Arsenal
Grupo de Bélgica en el Mundial 2026
Bélgica se ubica en el Grupo G del Mundial 2026, junto a Egipto, Irán y Nueva Zelanda. Les tocará jugar sus tres primeros partidos entre Estados Unidos y Canadá.
- Bélgica vs Egipto:
15 de junio, 13:00 hrs, Seattle
- Bélgica vs Irán:
21 de junio, 13:00 hrs, California
- Nueva Zelanda vs Bélgica:
26 de junio, 21:00 hrs, Vancouver
Aunque los ‘Red Devils’ son favoritos para avanzar a la siguiente fase, hay que estar muy atentos a lo que puedan hacer dentro de la cancha, pues en Qatar 2022 también llegaron con muchas expectativas, pero no lograron superar la fase de grupos ¿Se acuerdan?