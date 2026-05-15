Lo que necesitas saber:

Bélgica se ubica en el Grupo G del Mundial 2026, junto a Egipto, Irán y Nueva Zelanda.

Bélgica ya presentó su convocatoria final para el Mundial 2026. Y una de las grandes sorpresas la dio Romelu Lukaku, quien logró meterse a la lista final con todo y que viene saliendo de una lesión muscular que lo alejó de las canchas varios meses.

Si bien ya se encuentra recuperado, no ha tenido muchos minutos de juego, por lo que su rendimiento aún no es el esperado. Sin embargo, Rudi García no quiso dejarlo fuera.

Además de Lukaku también fueron convocados Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne, Leandro Trossard, Jeremy Doku, entre varias figuras más. Ya veremos si con estos seleccionados, Bélgica logra superar la fase de grupos o vuelve a quedar eliminado como en Qatar 2022.

Kevin de Bruyne, Selección de Bélgica
Fotografía @BelRedDevils vía X

Convocatoria final de Bélgica para el Mundial 2026

JugadorClub
1Thibaut CourtoisReal Madrid
2Senne LammensManchester United
3Mike PendersRacing Club de Estrasburgo
4Timothy CastagneFulham
5Zeno DebastSporting de Lisboa
6Maxim De CuyperBrighton
7Koni De WinterAC Milan
8Brandon MecheleClub Brujas
9Thomas MeunierLille
10Nathan NgoyLille
11Joaquín SeysClub Brujas
12Arthur TheateEintracht Fráncfort​​
13Kevin De BruyneNápoles
14Amadou OnanaAston Villa
15Nicolás RaskinRangers FC
16Youri TielemansAston Villa
17Hans VanakenClub Brujas
18Axel WitselGirona
19Charles De KetelaereAtlalanta
20Jeremy DokuManchester City
21Matías Fernández-PardoLille
22Romelu LukakuNápoles
23Dodi LukebakioBenfica
24Diego MoreiraRacing Club de Estrasburgo
25Alexis SaelemaekersAC Milan
26Leandro TrossardArsenal

Grupo de Bélgica en el Mundial 2026

Bélgica se ubica en el Grupo G del Mundial 2026, junto a Egipto, Irán y Nueva Zelanda. Les tocará jugar sus tres primeros partidos entre Estados Unidos y Canadá.

  • Bélgica vs Egipto:
    15 de junio, 13:00 hrs, Seattle
  • Bélgica vs Irán:
    21 de junio, 13:00 hrs, California
  • Nueva Zelanda vs Bélgica:
    26 de junio, 21:00 hrs, Vancouver

Aunque los ‘Red Devils’ son favoritos para avanzar a la siguiente fase, hay que estar muy atentos a lo que puedan hacer dentro de la cancha, pues en Qatar 2022 también llegaron con muchas expectativas, pero no lograron superar la fase de grupos ¿Se acuerdan?

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