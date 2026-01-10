¿Adiós a las 24 horas? La NASA dice que nos encaminamos a los días de 25 horas

Lo que necesitas saber: La NASA reveló recientemente que en un futuro los días tendrán 25 horas de duración. Aquí veremos cuándo y por qué sucederá esto.

Debido a una conjunción de factores geofísicos, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) sostiene que la rotación de la Tierra se vuelve cada vez más lenta, aunque el cambio es imperceptible. Debido a esto, llegará el momento en que los días tradicionales de 24 horas alcancen una duración de 25 horas. Aquí diremos cuándo ocurrirá esto, sus causas y cómo nos va a afectar.

dEsto se determinó gracias al estudio de los fenómenos terrestres con datos de más de 120 años por parte de los investigadores y entre los factores principales que causan esta disminución del giro del planeta sobre su eje están el derretimiento del hielo, la disminución de las aguas subterráneas y el aumento del nivel del mar.

Otro factor importante es la Luna, el satélite natural de la Tierra que gracias a su efecto de gravedad, que influye en las mareas de los océanos, genera cierta fricción que frena un poco el movimiento planetario, lo que hará que los días se prolonguen. Pero esto no es algo que vaya a suceder en los próximos días, meses o años.

Cuándo tendremos días de 25 horas y por qué

La noticia puede parecer alarmante. Con este cambio en el tiempo tendríamos que deshacernos de todos nuestros relojes tradicionales y los fabricantes tendrían que producir una enorme cantidad de nuevos productos. Pero no hay que preocuparse, según los expertos de la NASA, este fenómeno ocurrirá en aproximadamente 200 millones de años.

Así que deberán pasar un sinfín de generaciones para que los humanos presenciemos esta nueva duración temporal. Pero aunque 200 millones de años es demasiado tiempo y ninguno de nosotros presenciará un día de 25 horas, esta prolongación horaria es inquietante. El fenómeno tendrá consecuencias en los ritmos biológicos naturales y en la situación climática.

Los estudios financiados por la NASA comenzaron en 2024 y se hicieron en conjunto con la Universidad Técnica de Munich y la Universidad de Toronto. La desaceleración es gradual, de aproximadamente 1.7 milisegundos por siglo, así que, si la humanidad llega a presenciar el cambio, se adaptará de forma natural.

Los resultados se publicaron recientemente, se basaron en 120 años de datos y también se determinó que factores como el derretimiento de glaciares han provocado que el eje de rotación terrestre se desplace por 9 metros desde el año 2000 hasta la fecha.

Otros datos sobre la duración de los días terrestres

Lo que también se sabe es que hace unos 4,500 millones de años el planeta giraba mucho más rápido y entonces había días de sólo 6 horas de duración. Entonces existía otro tipo de estabilidad en el ambiente y con el tiempo la formación de la Luna ayudó a desacelerar la velocidad de rotación del planeta.

Asimismo, otros eventos geológicos y cósmicos alteraron el movimiento de rotación de la Tierra, como el supuesto choque del pequeño planeta Theia hace 4,500 millones de años, del que se dice que sus restos se reunieron para conformar la Luna. Otros cálculos estiman que hace 1,400 millones de años los días terrestres duraban 18 horas con 41 minutos.

Los expertos verificaron este fenómeno de disminución en la velocidad del giro terrestre con relojes atómicos, observaciones históricas de eclipses, un giroscopio láser y otros datos que ayudaron a reconstruir la velocidad de rotación de la Tierra en siglos anteriores y determinar la actual.

Los días actuales de 24 horas

Hace unos 4 mil años, antiguas civilizaciones como la de Mesopotamia o Egipto, comenzaron a definir la división de los días en 24 horas, usando el número 12 como un múltiplo para hacer cálculos y mediciones astronómicas y la mayoría de los pueblos compartió esta noción temporal.

En realidad, ni a nosotros ni a nuestros bisnietos les tocará presenciar los días de 25 horas. Lo más seguro es que en 200 millones de años, si es que alcanzamos esa época, la raza humana ya habrá evolucionado y diseñará sus propios relojes de 25 horas de duración.