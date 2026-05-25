Lo que necesitas saber: Lydia Lunch comenzó su carrera en los 70 y, además de una extensa discografía, ha colaborado con bandas como Sonic Youth.

Cantante, poeta, fotógrafa, actriz y guionista. Todo eso y más es la legendaria Lydia Lunch… pero esta vez regresa a México para ofrecer una presentación en la que explorará una de sus más geniales facetas: el spoken word.

Lydia Lunch en la UNAM / Imagen: casadellago.unam.mx

¿Cuándo y dónde se presentará Lydia Lunch?

“Morderous Again” es el nombre del performance que Lydia Lunch presentará en nuestro país, en el cual la cantante ofrecerá una combinación de spoken word y música, acompañada del bajista Tim Dahl y el saxofonista Matt Nelson.

“Murderous Again combina la dinámica palabra hablada de Lydia Lunch con el music noir psico-ambiental de Tim Dahl y Matt Nelson para crear una velada íntima de provocativa poesía musical”.

Lydia Lunch / Foto: facebook.com/LydiaLunch

Lydia Lunch se presentará el próximo 29 de mayo. La cita es en la Casa de Lago de la UNAM, a las 18:30 horas (se recomienda llegar con anticipación, ya que el cupo es limitado).

¿Quién es Lydia Lunch?

La carrera de Lydia Luch abarca varias décadas y géneros, publicando una buena cantidad de discos y libros. Es considerada una de las herederas y sobreviviente del punk de los años setenta en Nueva York además de colaboraciones con artistas como Omar Rodríguez de The Mars Volta y Kim Gordon de Sonic Youth.

Lydia Lunch / Foto: facebook.com/LydiaLunch (Stephanie Chernikowski)

“Yo sufrí pobreza, traumas familiares y adoctrinamiento religioso, pero desde los nueve años entendí que esto no sólo pasaba en mi familia. Esto pasa en casi todas las familias ¿sabes? Yo tenía que convertirme a mí misma en una voz de quienes también están contra todo eso”, comentó hace unos años en entrevista para Cultura UNAM.

Lydia Lunch es una visitante frecuente de nuestro país y muchos la recuerdan todavía por aquella icónica presentación que realizó como parte del Festival Marvin… y muchas otras que ha hecho en espacios culturales de la UNAM. Ahora, una vez más en México, una completa maravilla.