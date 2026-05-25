Lo que necesitas saber:
Lydia Lunch comenzó su carrera en los 70 y, además de una extensa discografía, ha colaborado con bandas como Sonic Youth.
Cantante, poeta, fotógrafa, actriz y guionista. Todo eso y más es la legendaria Lydia Lunch… pero esta vez regresa a México para ofrecer una presentación en la que explorará una de sus más geniales facetas: el spoken word.
¿Cuándo y dónde se presentará Lydia Lunch?
“Morderous Again” es el nombre del performance que Lydia Lunch presentará en nuestro país, en el cual la cantante ofrecerá una combinación de spoken word y música, acompañada del bajista Tim Dahl y el saxofonista Matt Nelson.
“Murderous Again combina la dinámica palabra hablada de Lydia Lunch con el music noir psico-ambiental de Tim Dahl y Matt Nelson para crear una velada íntima de provocativa poesía musical”.
Lydia Lunch se presentará el próximo 29 de mayo. La cita es en la Casa de Lago de la UNAM, a las 18:30 horas (se recomienda llegar con anticipación, ya que el cupo es limitado).
¿Quién es Lydia Lunch?
La carrera de Lydia Luch abarca varias décadas y géneros, publicando una buena cantidad de discos y libros. Es considerada una de las herederas y sobreviviente del punk de los años setenta en Nueva York además de colaboraciones con artistas como Omar Rodríguez de The Mars Volta y Kim Gordon de Sonic Youth.
“Yo sufrí pobreza, traumas familiares y adoctrinamiento religioso, pero desde los nueve años entendí que esto no sólo pasaba en mi familia. Esto pasa en casi todas las familias ¿sabes? Yo tenía que convertirme a mí misma en una voz de quienes también están contra todo eso”, comentó hace unos años en entrevista para Cultura UNAM.
Lydia Lunch es una visitante frecuente de nuestro país y muchos la recuerdan todavía por aquella icónica presentación que realizó como parte del Festival Marvin… y muchas otras que ha hecho en espacios culturales de la UNAM. Ahora, una vez más en México, una completa maravilla.