Y ahora en regresos completamente inesperados de 2023 tenemos a…. ¡¿Amber Heard?! Los últimos años no han sido nada fáciles para la actriz, pues su divorcio con Johnny Depp se hizo un escándalo mediático y el mundo conoció detalles bastante densos de la relación que llevaban. Pero quizá lo peor que le pudo pasar fue perder el caso de difamación en contra de su ex, ya que más allá de que intentó apelar la decisión, tuvo que pagarle una buena lana a Johnny y a partir de ahí, su carrera se vino abajo y se enfrentó a la opinión pública..

A raíz de esta bronca con Depp, Hollywood prácticamente borró a Heard del mapa. Aún no es oficial, pero se dice que Warner Bros. redujo considerablemente sus escenas en Aquaman and the Lost Kingdom después de todo lo que se supo sobre ella (POR ACÁ les contamos cómo está la cosa). Desde entonces no ha conseguido un papel grande en cine o televisión –aunque en 2022 filmó una película llamada In The Fire que aún no se estrena–, pero al menos parece que luego de tanta polémica, Amber está más tranquila y sacando los pasos prohibidos.

Foto: Getty Images

Amber Heard le sacó brillo a la pista de baile con “Como la flor” de Selena

Resulta que hace algunos días, un usuario de TikTok llamado @bernardotriana1 compartió –y presumió– en su cuenta un video bastante peculiar. En él, podemos verlo bailando ni más ni menos que con Amber Heard… así como lo leen. Pero la sorpresa no quedó ahí, pues aunque ustedes no lo crean, la rola que se estaban echando era un clásico infaltable en cualquier fiesta que se respete: “Como la flor” de Selena Quintanilla. No es broma, esto es 100% real, no fake.

Y la verdad es que se nota que Amber conoce muy bien la canción, pues además de cantar el famosísimo “cómo me dueleeee” en español, le sacó brillo a la pista con su pareja, porque a diferencia de muchos extranjeros que intentan bailar cumbia, salsa o algún género latino, Heard tenía muy claro cómo se tenía qué mover e incluso demostró que se sabe dos que tres pasos prohibidos nomás le faltaron los del Medio Metro . Si no nos creen, a continuación les dejamos el video para que lo chequen completito:

Y a todo esto, ¿cómo fue que este joven terminó bailando con Heard?

Quizá en este punto se estén preguntando cómo es que Amber Heard terminó bailando este rolón de Selena Quintanilla. Bueno, la respuesta es muy sencilla. El joven que publicó en clip en TikTok, comentó que trabajó como asistente de la actriz de 36 años y de la mayoría del talento durante el rodaje de In The Fire, el cual se llevó a cabo en Guatemala. Así que lo más probable es que en una de las fiestas que armaron para festejar la filmación, le enseñaron a bailar este himno.

Por supuesto que el video de Heard persignando la pista de baile al ritmo de “Como la flor” dejó a muchos con el ojo cuadrado. Por un lado están los que sorprendieron al ver que la Amber sabía lo que hacía, pero también hubo quienes le recomendaron a Bernardo que saliera corriendo de ahí (porque ya saben, la actriz no tiene fama de ser muy buena persona que digamos). Aquí somos imparciales, pero lo que sí nos queda claro es que nadie se puede resistir a un buen cumbión, ni siquiera las celebridades.