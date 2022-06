Nomás le anda lloviendo por todos lados a Amber Heard y ella ni enterada… Como recordarán, el pasado 1 de junio y después de varias semanas intensas declarando ante el jurado, llegaron a una conclusión: la actriz sí difamó a Johnny Depp y por eso, debe pagarle ni más ni menos que 15 millones de dólares para indemnizarlo. Sin embargo, a raíz de esto, parece que las cosas se complican y gacho para su carrera.

Una de las cosas que tanto Heard como Depp se quejaron, fue que gracias al escándalo y todo lo que han dicho sobre su relación, hicieron que abandonaran o los corrieran de algunos proyectos.. En particular, Amber se refirió en el juicio a su participación en la secuela de Aquaman, pues supuestamente recortaron por completo su actuación en esta película y le redujeron dinero en la producción. Incluso, empezó a correr el rumor que por todo esto, la habían echado del proyecto…

Esperen un momento, ¿es verdad que van a reemplazar a Amber Heard en ‘Aquaman and The Lost Kingdom’?

Resulta que el pasado 14 de junio, comenzó a sonar gacho en redes sociales que Warner Bros. Pictures había despedido a Amber Heard de Aquaman and the Lost Kingdom. En particular, un sitio llamado Just Jared fue quien ‘soltó la exclusiva’ y reportó que a la actriz de 36 años le habían dado las gracias por participar y que incluso este enorme estudio estaba buscando un reemplazo para cortarla de lleno de la película. Básicamente, después de perder el juicio contra Johnny Depp, daban a entender que querían hacer como que no existió.

Como era de esperarse, esta noticia no tardó en llegar a todo el mundo y hubo quienes dieron por echo que esto ya era un hecho, Amber fue despedida y no volvería a interpretar a Mera… bueno, casi todos lo creyeron. Variety no se quedó con los brazos cruzados y platicó con una fuente cercana a Heard, quien les confirmó que todo esto nomás es chisme, pues nadie la ha corrido y mucho menos la cortaron de la cinta.

“La fábrica de rumores continúa como lo ha hecho desde el primer día: inexacta, insensible y ligeramente loca”, declaró la fuente cercana a Amber Heard. Por ahora se sabe que la actriz considera que redujeron su participación en la secuela de Aquaman desde que se hizo públicos muchos aspectos de su relación con Johnny Depp. Solo queda esperar a que se estrene la cinta para confirmar o desmentir toda esta información cruzada.