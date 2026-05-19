Hay temporadas de ofertas… y luego está el Hot Sale Sears 2026, ese momento donde mucha gente aprovecha para comprar justo eso que llevaba meses dejando “para después”. Ya sea cambiar la pantalla para ver los partidos que vienen, renovar el colchón o por fin darle upgrade a la sala, este tipo de promos sí se sienten como oportunidad rifada.

Y es que seamos honestos: hay compras que sí vale la pena esperar. Sobre todo cuando aparecen descuentos de hasta 50%, hasta 18 Meses Sin Intereses o incluso hasta 15% adicional usando Crédito Sears. El Hot Sale Sears 2026 llega como el pretextito ideal para renovar varias cosas sin que se sienta tan pesado.

Descuentos del Hot Sale 2026 | Foto: Especial.

El momento perfecto para renovar la casa (y el setup del para ver los partidos)

Si tu casa ya anda pidiendo cambio de aire, aquí hay buenas noticias. Durante el Hot Sale Sears 2026 habrá descuentos en línea blanca, muebles, colchones y electrodomésticos de marcas como Mabe, Whirlpool, Oster, Restonic, Luuna o Vintage Home.

Y sí, también es temporada de pensar en pantallas. Con la temporada futbolera que se viene, muchas personas están aprovechando promociones en marcas como Samsung, LG o Hisense para actualizar su espacio. Además, varias categorías cuentan con hasta 18 MSI, así que el golpe no llega todo de una vez.

Descuentos en tecnología y moda en el Hot Sale 2026 | Foto: Especial.

Tecnología, moda y compras que sí se antojan

Otro punto fuerte del Hot Sale Sears 2026 está en tecnología y moda. Desde laptops Lenovo o Huawei, hasta bocinas JBL o audífonos para el diario. Y claro, también hay espacio para renovar el clóset con marcas como Levi’s, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess o Nine West; en este departamento de moda para toda la familia puedes aprovechar hasta 50% de descuento + 15% adicional con Crédito Sears.Si tu colchón ya pide un cambio a gritos, en colchones hay hasta 40% de descuento + 18 MSI, en pantallas hasta 50% de descuento + 18 MSI, en línea blanca y muebles está más cool porque hay hasta 55% de descuento + 18 MSI. Ahora que si quieres hacerte de una moto, en este departamento hay hasta 50% de descuento en motocicletas y accesorios + 20 MSI.

Además, hay beneficios que sí alivian la vida: envío gratis en compras mayores a $299, opción de recoger en tienda en 2 horas y meses sin intereses con bancos participantes.

Eso sí: las promociones estarán disponibles del 25 de mayo al 2 de junio, tanto en tiendas físicas como online. Así que si ya traías en mente alguna compra importante, el Hot Sale Sears 2026 probablemente sea el momento para dejar de pensarlo tanto.