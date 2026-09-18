Emiliano 'Dibu' Martínez no la está pasando nada bien en el Chelsea. En cuatro partidos ya suma 10 goles en contra.

Lo que necesitas saber: Robert Sánchez se fue, en calidad de préstamo, al Como 1907 por una temporada.

Emiliano ‘Dibu’ Martínez no la está pasando nada bien en el Chelsea. En los cuatro partidos que le ha tocado jugar con los ‘Blues’ ya suma 10 goles en contra; dos derrotas, un empate y apenas una victoria.

Lo que comenzó como un sueño cumplido se ha convertido en una pesadilla para el ‘Dibu’, quien esperó muchos años para llegar a uno de los equipos más importantes de la Premier League. Ahora que por fin lo logró, parece que la exigencia lo está superando.

¿Lo peor de todo? Algunos medios británicos aseguran que el mal arranque del argentino con el Chelsea, la directiva anda buscando la manera de regresar a Robert Sánchez, quien se fue de préstamo al Como 1907.

Fotografía emi_martinez26 vía Instagram

¿Cómo le ha ido al ‘Dibu’ con el Chelsea?

La respuesta corta es: mal. Desde su llegada, el ‘Dibu’ apenas ha conseguido una victoria con el Chelsea y, partido a partido, la presión aumenta. Se esperaba que un portero que fue campeón del mundo pudiera tener mejor rendimiento con el equipo.

Chelsea 4-3 Brighton

Arsenal 2-1 Chelsea

Hull City 2-2 Chelsea

Brentford 3-0 Chelsea

Pero tampoco podemos ser taaan injustos con el argentino. Si el Chelsea recibe tantos goles, también es culpa de que la defensa no pueda marcar y bloquear bien a los delanteros rivales. Claro, el portero se lleva toda la responsabilidad, pero no les caería nada mal una defensa ‘más despierta’.

Por ejemplo, en el partido contra el Brentford, la defensa dejó solo a Jaidon Anthony en un tiro de esquina y les terminó clavando el 1-0. Después del gol vimos ‘discutir’ al ‘Dibu’ y a Jordan Henderson por ese error.

¿Robert Sánchez podría regresar al Chelsea?

Robert Sánchez se fue, en calidad de préstamo, al Como 1907 por una temporada. El español tampoco había tenido buenas actuaciones con el Chelsea, así que los rumores sobre ‘hacerlo volver’ tampoco parecen muy serios.

En todo caso, Xabi Alonso podría elegir a alguno de sus porteros suplentes para tomar el lugar del ‘Dibu’. Por ejemplo, Mike Penders ya tuvo unos minutos en la victoria 2-0 de los ‘Blues’ sobre el Luton Town en la EFL Cup.

Ya veremos cómo le va al argentino en los siguientes partidos.