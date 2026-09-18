Andrés Vaca cuenta el origen del ‘¿Y si sí?’ y cómo lo marcó tras el Mundial 2026

Andrés Vaca se presentó en Rayados Talks para hablar de su experiencia narrando los partidos de México en el Mundial 2026, lo cual aprovechó para contar cómo suergió el ‘¿Y si sí?’

Lo que necesitas saber: Andrés Vaca reconoce que él no inventó la frase, pero le pareció muy soñadora e inspiradora, y por eso decidió usarla en los partidos de la Selección Mexicana

¿Y si sí? Fue sin duda la frase más repetida durante el Mundial 2026. Sabíamos que no, pero esa frase (junto con los buenos resultados) nos hizo creer que en una de esas sí se podía llegar a cuartos de final o quizá mucho más.

Y el gran responsable de eso fue Andrés Vaca. Con sus narraciones para TUDN, convirtió el ‘¿Y si sí?’ casi en un lema nacional. ¿Cómo surgió? Él mismo lo contó a dos meses de terminada la Copa del Mundo.

Foto: Mexsport

Andrés Vaca y el origen del ‘¿Y si sí?’ en el Mundial 2026

Resulta que Andrés Vaca fue invitado especial en la tercera edición de Rayados Talks, un evento donde expertos y leyendas de diversas áreas contaron un poco del trabajo previo y durante el Mundial 2026 desde su trinchera. Retos, expectativas, momentos dulces y sufridos… de todo.

Bueno, la voz que acompañó los partidos de la Selección Mexicana por parte de TUDN fue la de Andrés Vaca, y lo dicho, el ‘¿Y si sí?’ marcó a toda la afición. Por eso fue inevitable que hablara sobre el tema.

“Cuando iba a narrar cada partido de la Selección, la gente me decía: ‘¿Y si sí; Vaca?’. Era muy gratificante. Pero para contarle la historia a la gente, nace primero en Pumas, porque es Efraín Juárez quien lo dice, pero no se hizo muy fuerte”.

Andrés Vaca en Rayados Talks / Foto: Sopitas.com

¿Y por qué usarla en el Mundial si venía de un equipo de Liga MX que, si bien tiene mucha afición, tampoco es del agrado de todos? Andrés Vaca la vio como un mensaje de inspiración, justo en lo que se convirtió para todo México.

“Después previo al Mundial la gente lo empieza a usar. Fue un fenómeno y a mí se me hace una frase muy padre en general para la vida. Se me hace una frase soñadora. La frase ‘¿Y si sí?’ planta la duda: ¿Por qué no intentar las cosas? Es una frase que nos puede ayudar a todos cuando tenemos miedo de dar ese paso en la vida. Esa pregunta te impulsa a ir hacia adelante”.

Foto: Mexsport

Pidió tiempo para aventarse un discurso enfocado en el ‘¿Y si sí?’ en la inauguración del Mundial 2026

No hay duda, Andrés Vaca fue un visionario con el ‘¿Y si sí?’. El discurso que se aventó en la inauguración del Mundial 2026 ante Sudáfrica no lo tenía escrito, pero sí planeado.

Confesó que le pidió a sus compañeros en la transmisión unos minutos para dar un discurso pensando en el ‘¿Y si sí?’, y las palabras salieron solitas.

“Lo tenía claro en mi cabeza, entonces cuando sale la Selección, empiezo a decir eso. No me acuerdo exactamente cómo era, pero digo ‘¿Y si sí, México? ‘¿Y si sí es esta tarde cuando nos volvemos a ilusionar? ¿Y si sí es esta tarde cuando nos volvemos a subir al barco? ¿Y si es esta tarde la que le contamos a nuestros nietos en un futuro?’… Yo me preparé para decir ese discurso, lo dije y me gustó. Al terminar fue ¡wow! Me emocioné al borde de las lágrimas”.

Andrés Vaca finalizó insistiendo en que no nació de él ese ‘¿Y si sí?’, sino de Efraín Juárez con Pumas, pero se siente feliz de que todo México lo adoptó gracias a él.