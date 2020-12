Pa’ presumir con tus cuates: Acá te contamos como armar tu ‘Best Nine’ de Instagram 2020

Por más increíble que parezca, se nos está terminando el 2020, un año tan atípico y que nos trajo toda clase de cosas, buenas y malas. Y sin duda, podríamos describir todo lo que ocurrió a lo largo de estos casi 12 meses con imágenes, y para eso Instagram se pinta solo, pues ahí publicamos las fotografías de todo lo que hacemos, desde un montón de selfies hasta lo que cenamos y queremos presumir con nuestros amigos, ¿a poco no?

Sin embargo, es muy común que cerramos el año con un montón de nostalgia y sentimentalismo, al recordar lo que vivimos durante los 365 días. Sobre todo este, ya que nos tuvimos que enfrentar a un montón de situaciones complicadas que jamas vimos venir, porque el coronavirus llegó a nuestras vidas para encerrarnos y en el peor de los casos, llevarse a personas muy cercanas a nosotros. 2020, te pasaste de lanza.

Nada como recordar el año con imágenes

Desde hace algunos años, tenemos muchísimas opciones para crear collages con las nueve fotografías en nuestra cuenta de Instagram que más likes obtuvieron durante todos estos meses. Ya les hemos contado POR ACÁ de Top Nine –una de las herramientas más utilizadas y sencillas para mostrar tus mejores imágenes–, pero aunque no lo crean hay un mar de aplicaciones similares que nos dan resultados increíbles.

Una de ellas es Best Nine, quizá de las más populares que existen dentro de las tiendas de apps porque es muy fácil de usar. Pero además de que es amable con el usuario y te permite montar tus imágenes más populares, te da chance de crear un video para que lo compartas en tu feed y presumir con todos tus amigos y seguidores. Pero no se preocupen, si no tienen ni idea de cómo utilizarla, acá les contaremos lo que deben saber para sacarle todo el provecho.

Ahí les van los pasos para armar tu ‘Best Nine’ de Instagram

Best Nine está disponible para los sistemas operativos más importantes del mercado, iOS y Android. Así que en este caso lo que debes hacer es descargar la aplicación y seleccionar que quieres las mejores fotos de 2020 –aunque también puede mostrártelas por año desde el 2011 y las que tienen más likes desde que te uniste a Instagram–. Después de este paso, lo que sigue es escribir tu cuenta al pie del cañón y dar click en ‘Crear’.

En cuestión de segundos, tendrás las nueves imágenes de tu feed con más ‘me gusta’; qué sencillo, ¿no? Y por si esto no fuera suficiente, te da la opción de selecciones si quieres incluir un título, mostrar completas las fotografías o armar un video con todas ellas, aunque igual existe la posibilidad de personalizar los marcos –pero para eso deberás desembolsar unos cuantos pesitos de tu cartera–.

Ahora bien, si ustedes prefieren hacerlo desde la computadora, lo que tienen que hacer es dar click JUSTO POR ACÁ para entrar al sitio de Best Nine. El proceso es muy parecido al anterior, pues debes seleccionar ‘Create 2020 Best Nine’ e inmediatamente te pedirá que escribas tu cuenta de Instagram así como darle permiso de checar tus fotos, después de esto lo único que queda es esperar para que aparezca tu collage.