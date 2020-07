Bridger Walker: La historia del niño de seis años que salvó a su hermanita de ser atacada por un perro

Entre hermanos podremos gritarnos y pelearnos, sin embargo, el amor que la mayoría le tenemos a carnalitos es único e incondicional, tanto que no dudaríamos en poner en riesgo nuestra propia vida con tal de protegerlos de todo peligro. Justo como lo hizo Bridger Walker, un niño de seis años que defendió a su hermana de un perro.

Bridger Walker es originario del estado de Wyoming, en Estados Unidos. El pasado 9 de julio el perro de un vecino estaba a punto de atacar a la hermana pequeña de Bridger, algo que no sucedió gracias a que el niño decidió ponerse frente a ella para ser él quien recibiera las mordidas.

“Mi sobrino es un héroe que salvó a su hermanita de un perro atacante. Él mismo asumió el ataque para que el perro no atrapara a su hermana. Más tarde nos dijo: “Si alguien iba a morir, pensé que debería ser yo”, mencionó Nicole Walker, la tía de los niños, a través de su cuenta de Instagram donde detalló que estaba buscando a los Avengers para contarles la historia de Bridger.

Debido a las heridas provocadas por el perro, Bridger Walker fue llevado al hospital donde recibió 90 puntos de sutura en toda la cara. Aunque al principio el pequeño tenía el riesgo de perder el ojo izquierdo, finalmente la recuperación se dio bien y el niño ha regresado a casa para descansar y recuperarse del ataque que sufrió.

“Amamos a nuestro valiente y queremos que todos los demás superhéroes sepan sobre esto”, mencionó la tía del niño en otro posteo de Instagram, donde detalló que el pequeño evoluciona bien y aunque aún no puede sonreír demasiado, se alegra mientras lee algunos de los comentarios que las personas le han dejado en redes sociales.

“También me gustaría mencionar aquí que los dueños del perro son personas realmente geniales que no han sido más que amables con Bridger y su familia. No sentimos ningún resentimiento hacia ellos y, en todo caso, solo ha habido un aumento del amor entre nuestras familias como resultado de este incidente”, agregó Nicole Walker.

Nicole Walker comenzó a pedir ayuda a los usuarios para que la historia del pequeño llegara a los ojos de actores como Mark Ruffalo, Robert Downey Jr, Chris Evans, Tom Holland, y otros más que dan vida a los Avengers, de los cuales Bridger es gran admirador.

Afortunadamente el mensaje ha comenzado a ser escuchado y el primero que ha expresado su admiración por el pequeño es Mark Ruffalo, conocido por interpretar a Hulk en el universo cinematográfico de Marvel, quien comentó el posteo donde Nicole Walker dio a conocer la heróica acción de su pequeño sobrino.

“Realmente respeto y admiro tu coraje y tu corazón. El verdadero coraje no es dominar a las personas o luchar contra ellas o caminar como un tipo rudo. El verdadero coraje es saber lo que es correcto hacer y hacerlo incluso cuando pueda terminar lastimándolo de alguna manera. Eres más hombre que muchos, muchos que he visto o conocido”, comentó Ruffalo al pequeño Bridger.

La historia del pequeño Bridger se ha viralizado en internet y ha provocado que decenas de celebridades comenzaran a difundir la acción del niño de seis años, a quien califican como un héroe.“No soy un vengador, pero conozco a un superhéroe cuando lo veo. Solo puedo esperar ser la mitad de valiente en mi vida que tú en la tuya, Bridger”, mencionó Anne Hathaway en su cuenta de Instagram.

Por otro lado, el Consejo Mundial del Boxeo (WBC por sus siglas en inglés) ha nombrado a Bridger un campeón honorario por “sus valientes acciones que representan los mejores valores de la humanidad”. “Bridger, eres un héroe”, comentó el WBC en su cuenta de Twitter.

We are honored to name 6-year-old, Bridger Walker, WBC Honorary Champion, for his brave actions that represent the best values ​​of humanity. Bridger, you’re a hero 👏🔰 pic.twitter.com/L2FqL0K4vw

— World Boxing Council (@WBCBoxing) July 15, 2020