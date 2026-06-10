Corea del Sur lleva años colándose en la vida cotidiana de los mexicanos de formas que nadie planeó: en las playlists, en las noches de maratón de series, en los restaurantes que de repente empezaron a aparecer en cada colonia.

Para el Mundial 2026, cuando ambos países se encuentren en la cancha, esa conexión va a tener un escenario oficial. Pero la historia empezó mucho antes. Aquí van cinco razones por las que amamos a Corea del Sur.

1. El K-pop: canciones en coreano que se sienten como himnos propios

No hace más de dos décadas, escuchar música en coreano era algo completamente inusual en México. Hoy es otra historia. En cuestión de minutos, los grupos de K-pop hacen sold-outs en los recintos más grandes de CDMX, generan fandoms que organizan dance covers en plazas públicas y dominan las playlists de millones de mexicanos que aprendieron coreano de oído sin darse cuenta.

Lo que lograron estos artistas es difícil de explicar racionalmente: canciones en un idioma que la mayoría no entiende, convertidas en himnos que se saben de memoria. Eso no es industria musical, es un fenómeno cultural.

Los grupos de K-pop hacen sold-outs en los recintos más grandes de CDMX

2. Los K-dramas: cómo Corea conquistó las noches de maratón en México

La conoces bien, esa serie sobre un juego de supervivencia que de repente estaba en la conversación de todos. No importaba si eras fan del género, no importaba si nunca habías visto contenido asiático: de alguna forma llegó a tu timeline, a tu grupo de WhatsApp, a tu sala. Y no fue la única.

Los K-dramas conectaron con México de una forma que pocas industrias de entretenimiento logran: historias emocionales, romance intenso, valores familiares y humor mezclado con drama en proporciones perfectas. Exactamente el tipo de contenido que los mexicanos eligen para maratonear.

3. La comida: Korean BBQ y ramen que ya son parte del menú en CDMX

La Zona Rosa de la Ciudad de México tiene hoy una concentración de restaurantes coreanos que hace diez años nadie hubiera anticipado. El Korean BBQ se volvió plan de fin de semana, el ramen coreano encontró su lugar entre los favoritos de la ciudad y el fried chicken coreano tiene fila en más de un local.

No es moda pasajera: es que la comida coreana tiene algo que funciona muy bien con el paladar mexicano. Sabores intensos, proteínas bien trabajadas y una cultura alrededor de la mesa que no es tan diferente a la nuestra.

La popularidad del ramen sigue en aumento.

4. Su tecnología: pantallas, celulares y una reputación de innovación que México reconoce

Cuando alguien en México piensa en tecnología de punta, Corea del Sur aparece en la conversación de forma natural. Pantallas, celulares, electrodomésticos, gaming: la industria tecnológica coreana lleva décadas construyendo una reputación de innovación que hoy es reconocida globalmente.

México adoptó esa tecnología en su vida cotidiana sin necesariamente pensar en el origen. Pero está ahí, en los dispositivos, en los hogares, en la forma en que millones de personas se conectan y se entretienen todos los días.

Hyundai es una marca surcoreana con gran presencia en nuestro país. Foto: Cortesía Hyundai México

5. Sus autos Hyundai: donde la tecnología coreana se vive desde adentro

Corea del Sur no solo exportó tecnología para las manos: también la puso sobre cuatro ruedas. El mejor ejemplo es Hyundai, que llegó al mercado mexicano con una propuesta que combinaba diseño moderno, conectividad intuitiva y sistemas de seguridad avanzados que antes solo se asociaban con marcas de lujo.

Hoy el 50% de su portafolio es híbrido, entre sus modelos destaca Tucson híbrida, para quien vive la ciudad a diario: eficiente en tráfico, silenciosa, con tecnología que trabaja en segundo plano.

Hyundai Tucson es excelente para la ciudad. Foto: Cortesía Hyundai México.

Hyundai es una marca que llegó con una propuesta de tecnología, diseño y movilidad eficiente que los mexicanos adoptaron como propia. Lleva 12 años en México, está en el top 10 de marcas automotrices del país

Y con el Mundial en puerta, es importante recordar que Hyundai es socio oficial de la FIFA desde 1999. El 18 de junio México vs Corea del Sur se enfrentarán en la cancha, pero para Hyundai será el encuentro de los dos países donde más ha construido. El Camino Del Mundial tiene raíces en los dos lados de esa cancha.