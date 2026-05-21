Lo que necesitas saber: En redes sociales circulan imágenes y videos del animal de unos 700 kilos que tiene una piel completamente clara y un mechón de pelo rojizo en la cabeza.

Internet tiene una nueva sensación y se trata de nada más y nada menos que un búfalo albino de Bangladesh… pero ¿qué lo ha hecho ganarse la atención de miles de personas? Su increíble parecido con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Búfalo “Donald Trump” // Facebook: Rabeya Agro Farm

La historia del búfalo “Donald Trump”, la nueva sensación de internet

Cuando te hablamos de animales virales, casi siempre nos referimos a perros o gatos… incluso algunos otros que hacen cosas muy particulares, pero esta vez, un búfalo albino de Bangladés es la nueva sensación de internet.

Pero a diferencia de otros animales, este curioso búfalo se ha convertido en toda una celebridad gracias a que miles de personas creen que se parece físicamente al presidente de Estados Unidos… y de hecho, ¡así se llama!

En redes sociales circulan imágenes y videos del animal de unos 700 kilos que tiene una piel completamente clara y un mechón de pelo rojizo en la cabeza (lo que le da el parecido al mandatario estadounidense).

Búfalo “Donald Trump” y el presidente de Estados Unidos // Foto: Especial.

Un triste final para “Donald Trump”

El búfalo “Donald Trump” vive en la granja Rabeya Agro, situada en las afueras de Daca. Su popularidad es tanta que cientos de personas han visitado el lugar solo para ver al animal y poder compararlo con el presidente.

Desafortunadamente, ni toda la fama lo salvarán de un triste final… y es que el búfalo ya fue vendido y será entregado a sus nuevos dueños antes de la Fiesta del Sacrificio (finales de mayo), en donde como su nombre lo indica, será sacrificado.

Aunque eso sí, conscientes de todo el cariño que el animal ha recibido, la granja publicó en redes sociales un breve mensaje de despedida acompañada de una imagen del búfalo.