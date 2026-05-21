Hay momentos en los que una marca deja de contarte lo que fue y te muestra lo que será. Eso fue exactamente lo que pasó este 20 de mayo en el Centro Banamex, donde Mazda de México reunió a su Red de Distribuidores y Socios Comerciales para presentar, en persona, el inicio de una nueva etapa.

Mazda de México realizó su Convención Anual 2026

Da inicio una nueva era

Con 21 años en el mercado mexicano y un cierre récord en 2025: 107,004 unidades vendidas, el número más alto en su historia y un crecimiento de 7.2% respecto al año anterior, Mazda de México llegó a esta convención con números que respaldan su optimismo. La marca se posicionó como el tercer mercado más importante para Mazda en el mundo, solo detrás de Estados Unidos y Japón.

Desde el 1 de mayo, la marca estrena una identidad renovada: un símbolo más minimalista diseñado para adaptarse al mundo digital, y un logotipo tipográfico con la fuente Mazda Type: moderno, preciso y elegante. Miguel Barbeyto, Presidente y CEO de Mazda de México y Director de Nuevos Mercados en América Latina, estuvo presente como uno de los ponentes principales, dándole peso y dirección a cada mensaje de esta nueva etapa.

Pláticas y asistentes de la convención.

Lo que viene: Nueva Mazda CX-5 2026 y visión SMMART

El evento también fue el espacio para hablar de producto. La Nueva Mazda CX-5 2026, uno de los pilares del portafolio con más de 5 millones de unidades vendidas globalmente y 164 mil en México, llega a esta generación con mayores dimensiones, más espacio en la segunda fila y una pantalla de infoentretenimiento de hasta 15.6 pulgadas.

Además, Mazda reforzó su visión SMMART y la estrategia Zoom-Zoom Sustentable 2030, con un enfoque de múltiples soluciones de movilidad adaptadas a cada mercado y cada cliente. El futuro de la marca no apunta a una sola dirección, apunta a todas las que sean necesarias.

La Nueva Mazda CX-5 2026

De clásico a futuro, todo en un mismo lugar

Una de las sorpresas del evento fue la exhibición de autos clásicos de la marca: el Mazda RX-7 de 1980, el RX-7 de 1994 y el MX-5 de 1991, tres íconos que recordaron de dónde viene Mazda y por qué su legado pesa. Verlos junto a la Nueva Mazda CX-5 2026 fue la imagen perfecta para entender de qué habla la marca cuando dice “nueva era”: no es un borrón y cuenta nueva, es una evolución con historia.

Autos clásicos de Mazda

Mazda Kokoro: cuando vender un auto tiene un propósito mayor

La nueva era de Mazda no solo se mide en ventas o modelos. Mazda Kokoro donó más de 41 millones de pesos en su primer año, beneficiando a 160,000 personas en 17 estados del país. Por cada auto vendido y cada servicio realizado en sus distribuidoras, una parte se destina directamente a la niñez mexicana.

Es la señal más clara de que esta nueva era va más allá del producto: es una marca que está construyendo algo con más fondo.

La Nueva Mazda CX-5 2026

Lo que viene para Mazda de México apunta a más lanzamientos, una red de distribuidores más fuerte y una visión de movilidad que no se limita a un solo tipo de tecnología. La convención de hoy fue solo el arranque; y si algo quedó claro, es que la marca tiene muy bien definido a dónde quiere llegar.