Hay momentos en los que una marca deja de contarte lo que fue y te muestra lo que será. Eso fue exactamente lo que pasó este 20 de mayo en el Centro Banamex, donde Mazda de México reunió a su Red de Distribuidores y Socios Comerciales para presentar, en persona, el inicio de una nueva etapa.
Da inicio una nueva era
Con 21 años en el mercado mexicano y un cierre récord en 2025: 107,004 unidades vendidas, el número más alto en su historia y un crecimiento de 7.2% respecto al año anterior, Mazda de México llegó a esta convención con números que respaldan su optimismo. La marca se posicionó como el tercer mercado más importante para Mazda en el mundo, solo detrás de Estados Unidos y Japón.
Desde el 1 de mayo, la marca estrena una identidad renovada: un símbolo más minimalista diseñado para adaptarse al mundo digital, y un logotipo tipográfico con la fuente Mazda Type: moderno, preciso y elegante. Miguel Barbeyto, Presidente y CEO de Mazda de México y Director de Nuevos Mercados en América Latina, estuvo presente como uno de los ponentes principales, dándole peso y dirección a cada mensaje de esta nueva etapa.
Pláticas y asistentes de la convención.
Lo que viene: Nueva Mazda CX-5 2026 y visión SMMART
El evento también fue el espacio para hablar de producto. La Nueva Mazda CX-5 2026, uno de los pilares del portafolio con más de 5 millones de unidades vendidas globalmente y 164 mil en México, llega a esta generación con mayores dimensiones, más espacio en la segunda fila y una pantalla de infoentretenimiento de hasta 15.6 pulgadas.
Además, Mazda reforzó su visión SMMART y la estrategia Zoom-Zoom Sustentable 2030, con un enfoque de múltiples soluciones de movilidad adaptadas a cada mercado y cada cliente. El futuro de la marca no apunta a una sola dirección, apunta a todas las que sean necesarias.
La Nueva Mazda CX-5 2026
De clásico a futuro, todo en un mismo lugar
Una de las sorpresas del evento fue la exhibición de autos clásicos de la marca: el Mazda RX-7 de 1980, el RX-7 de 1994 y el MX-5 de 1991, tres íconos que recordaron de dónde viene Mazda y por qué su legado pesa. Verlos junto a la Nueva Mazda CX-5 2026 fue la imagen perfecta para entender de qué habla la marca cuando dice “nueva era”: no es un borrón y cuenta nueva, es una evolución con historia.
Autos clásicos de Mazda
Mazda Kokoro: cuando vender un auto tiene un propósito mayor
La nueva era de Mazda no solo se mide en ventas o modelos. Mazda Kokoro donó más de 41 millones de pesos en su primer año, beneficiando a 160,000 personas en 17 estados del país. Por cada auto vendido y cada servicio realizado en sus distribuidoras, una parte se destina directamente a la niñez mexicana.
Es la señal más clara de que esta nueva era va más allá del producto: es una marca que está construyendo algo con más fondo.
La Nueva Mazda CX-5 2026
Lo que viene para Mazda de México apunta a más lanzamientos, una red de distribuidores más fuerte y una visión de movilidad que no se limita a un solo tipo de tecnología. La convención de hoy fue solo el arranque; y si algo quedó claro, es que la marca tiene muy bien definido a dónde quiere llegar.