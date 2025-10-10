Por sus colores, el arcoíris nos puede reflejar color, alegría y variedad, es por eso que la Venta Arcoíris de Sanborns lleva ese nombre, pues en estos días la tienda se llenará de coloridos descuentos que puedes aprovechar tanto en tiendas físicas como en línea para comprarte aquello que tanto esperaste comprar, ¡pero con descuento!.

Descuentos hasta del 50% en la Venta Arcoíris de Sanborns

En la Venta Arcoíris de Sanborns cada color representa un nivel de descuento diferente, y del 10 al 15 de octubre de 2025 podrás comprar lo que tanto has querido ya sea para remodelar tu hogar, hasta para darte un gustito personal.

¿Quieres estrenar una pantalla nueva para ver tus pelis o partidos? Aprovecha hasta 50% de descuento más hasta 18 MSI en este departamento y en marcas como Samsung o LG. Otros departamentos que también tendrán hasta 50% de descuento serán Videojuegos, Juguetes y Óptica. (Prevenido aquí Santa Claus).

Ahora, si quieres entrarle al mundo de la fotografía, ya sea como hobbie o para brindar un servicio, en Sanborns tendrás hasta 40% de descuento más hasta 18 MSI en marcas como Canon, Sony y Nikon.

En el departamento de Audio, Computadoras, Tablets y Telefonía encontrarás hasta 30% de descuento en marcas como JBL, Asus, Huawei, Lenovo, Apple y Samsung para por fin renovar esa compu o cel que tanto utilizas en el día a día. Además, de estos descuentos, en Telefonía puedes pagar hasta a 20 MSI.

¿Quieres más descuentos? Los Smartwatch también tendrán descuento de hasta 20% en marcas como Samsung y Huawei.

La Venta Arcoíris de Sanborns sí que está muy variada y colorida, así que no te olvides de aprovechar todos estos descuentos del 10 al 15 de octubre, ya sea en tiendas físicas o AQUÍ, en la página oficial de Sanborns.

