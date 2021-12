¡Chéquenle! Instagram lanza ‘Playback’ para mostrar tus stories más populares de 2021

Finalmente y por muy increíble que a muchos les parezca, llegamos a la recta final del 2021. Y es justo en esta época donde, además de las reuniones, el ponche y el recalentado, la nostalgia nos provoca hacer un recuento de todas las cosas buenas y malas que nos dejaron los 12 meses del año.

Claro que ese tipo de ejercicio retrospectivo no sólo se queda en lo personal, pues al tener una vida en el mundo digital las plataformas son conscientes de que las personas quieren saber cómo fue su año, esto ya sea través de las canciones que más escucharon durante el 2021 o incluso de otras cosas que postearon en redes sociales.

Instagram te hace un recuento del 2021 a través de tus stories

Y si alguien sabe más de eso es Instagram, una de nuestras plataformas favoritas al momento de documentar cualquier cosa y que este año ha lanzo una nueva función con la cual podrás checar y/o recordar cuáles fueron las stories más populares que subiste en los últimos 12 meses del año. ¡Por si andabas con el pendiente!

Se trata de Instagram Playback, una nueva función de la aplicación perteneciente a Meta –antes Facebook– que de manera automática seleccionará y enlistará las historias que tuvieron más alcance entre nuestros seguidores. Aunque claro, dependerá de ti seleccionar cuáles sí y cuales no aparecen en el conteo, pues puedes agregar o quitar stories a tu Playback.

Instagram Playback estará disponible para todos hasta que finalice el año

Si ya les urge compartir su año en stories y están buscando la plataforma para hacerlo, debemos decirles que este año Instagram apostó a no involucrar a terceros para sus contenidos de fin de año, lo cual significa que todos podremos crear nuestro propio recuento de historias a través de la opción que aparecerá en el feed de Instagram.

Cabe mencionar que esta nueva herramienta –que sólo estará disponible hasta que finalice el 2021– comenzó a estar disponible este 9 de diciembre para todos los usuarios del mundo, así que habrá partes y dispositivos en donde tardará en llegar (así que no desesperen que seguramente la espera valdrá la pena).

Y no tienes que descargar ninguna app para poder armar tu conteo de stories en Instagram

En caso de que alguno de sus seguidores ya tenga esta función activa, podrán identificarla porque el recuento de las stories que compartan irá acompañado de un sticker con el número “2021”, el cual podrán tocar y les dará el chance de crear su propio Playback Instagram para que hagan lo mismo y presuman sus historias más destacadas.

Por otro lado, hasta el momento Instagram no ha confirmado o desmentido que este año no hagan su ya popular ‘Best Nine’, el cual no es más que un collage con las fotos que más likes recibieron este 2021 y que veremos si se hace presente en este último mes del año. ¿Será que este año cambiaron de estrategia?