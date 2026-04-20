Hay momentos del año en los que, sin darte cuenta, ya estás en modo renovación. El calor cambia la dinámica en casa, el Día de las Madres se acerca y esa lista mental de pendientes empieza a hacer más ruido de lo normal. Todo se alinea: lo que querías cambiar, lo que quieres regalar… y hasta la idea de estrenar algo grande (sí, incluso algo tan grande como una camioneta) deja de sonar tan lejana.

Renovar la casa es posible con la Gran Venta Nocturna de SEARS.

Lo que tu casa y mamá ya venían pidiendo

La Venta Nocturna de Sears llega justo en ese timing. Con hasta 50% de descuento y hasta 20 meses sin intereses, no se trata de comprar por impulso, sino de aprovechar que eso que ya tenías contemplado ahora es más accesible. Moda, tecnología, electrodomésticos, hogar, calzado: las categorías que más mueven el día a día son las que entran en la dinámica, y cuando el plan se acomoda así, todo fluye mejor.

Piénsalo: la pantalla de la sala que ya pide cambio, el colchón de mamá que necesita renovación o esos zapatos que lleva tiempo viendo. Marcas como Restonic, Luuna, LG, Samsung, Calvin Klein, Nine West o Tous se suman con descuentos reales, sin complicarte el presupuesto. Y si pagas con bancos participantes, los meses sin intereses hacen su parte.

Las Pantallas y Muebles tienen hasta 50% de descuento con hasta 20 MSI, así que si llevas tiempo queriendo renovar la sala o el comedor, este es el momento. Lo mismo para Línea Blanca: hasta 55% de descuento y hasta 20 MSI para finalmente cambiar esa lavadora o refrigerador que ya pedía retiro.

Si lo que necesita renovación es el descanso, Colchones entra con hasta 30% de descuento y hasta 20 MSI. Juguetería también se suma con hasta 50% de descuento y hasta 13 MSI, perfecto para consentir a los más chicos. Y en Moda para toda la familia hay hasta 50% de descuento, con un 15% adicional si pagas con Crédito Sears que no está nada mal.

Además, lo práctico también cuenta: envío gratis en compras mayores a $299 MXN o la opción de recoger en tienda en dos horas. Y si quieres vivirlo en persona, el 24 y 25 de abril las tiendas extienden su horario hasta las 10:00 pm para que aproveches al máximo. Compras bien pensadas, sin vueltas innecesarias. Participan compras en todos los departamentos, con algunas excepciones; consulta términos y condiciones en el sitio oficial.

En la Gran Venta Nocturna tienes la posibilidad de ganar 1 de las 5 camionetas JAC 6 Dual e-Drive. Foto: cortesía SEARS.

Lo que convierte una compra en algo más

¡Aquí es donde todo cambia de nivel! Por cada $1,000 MXN de compra en tienda o en línea, tienes la posibilidad de ganar 1 de las 5 camionetas JAC 6 Dual e-Drive, híbrida conectable hechas en México que están en juego en la trivia digital “Con Sears, Mamá gana”. No es un registro y a esperar: participas activamente, y entre más compres durante la vigencia (22 de abril al 31 de mayo de 2026), más oportunidades acumulas. Imagínate: una compra que ya tenías planeada y terminas estrenando camioneta. ¡Así de buena está la Venta Nocturna!

Lo que necesitas para renovar tu hogar está en la Gran Venta Nocturna.

El mejor regalo también incluye consentirte

Al final, la Venta Nocturna no separa “lo de mamá” de “lo de la casa”. Todo suma. Un JBL, una Whirlpool o Mabe, ropa Levi’s o Tommy Hilfiger, tecnología Lenovo, Huawei o Apple… todo puede ir en el mismo carrito sin que se sienta excesivo. Si ya lo tenías en mente, hacerlo ahora simplemente tiene más lógica.

Renovar, consentir y aprovechar no siempre coinciden en la misma semana. Cuando pasa, se aprovecha. Todo está en sears.com.mx: entra, explora y haz que esta semana valga.