Hay noches en la CDMX que simplemente pasan, y otras que mueven tanto corazones, como recuerdos, y precisamente esto fue lo que se vivió el pasado sábado 18 de abril en el concierto de Andrea Bocelli en el Zócalo. Este concierto se convirtió en uno de esos momentos donde lo inesperado toma el control y transforma todo.

Porque sí, todos sabíamos que ver a Andrea Bocelli en el corazón de la ciudad ya era un plan prometedor, pero lo que pasó después llevó el concierto de Andrea Bocelli en el Zócalo a otro nivel: una mezcla que nadie veía venir (pero totalmente rifada) entre ópera y cumbia que terminó conectando a miles de personas.

Ximena Sariñana en concierto | Foto: Cortesía.

Concierto de Andrea Bocelli en el Zócalo: Cuando la música clásica y el baile se cruzan

Más de 300,000 personas se reunieron en el Zócalo para vivir este concierto de Andrea Bocelli en el Zócalo, acompañados también por Los Ángeles Azules, Ximena Sariñana y Larisa Martínez, junto a la Orquesta Sinfónica de Minería.

Los Ángeles Azules en concierto de Andrea Bocelli | Foto: Cortesía.

Y uno de los momentos que más disfrutó la gente llegó cuando algunas canciones como “Vivo por ella” o “What a Wonderful World” se mezclaron con arreglos que rozaban la cumbia. Porque sí, suena extraño imaginarlo, pero en vivo tuvo todo el sentido del mundo. Este concierto dejó claro que la música no entiende de reglas cuando se trata de conectar.

Concierto de Andrea Bocelli en el Zócalo | Foto: Cortesía.

Una experiencia colectiva en el Zócalo que sí se sintió

Más allá del setlist, lo que definió este concierto de Andrea Bocelli en el Zócalo fue la atmósfera que se generó: gente cantando, grabando, emocionándose y, sobre todo, compartiendo un mismo espacio bien bonito, por lo que el Zócalo volvió a ser ese punto de encuentro donde todo y todos caben.

Andrea Bocelli en el Zócalo CDMX | Foto: Cortesía.

Por si no sabías, Banco Plata estuvo detrás de toda esta experiencia, impulsando que el acceso al concierto fuera abierto y masivo para que todos pudieran disfrutar de una tarde inolvidable; sin robarse el foco, pero sí haciendo posible que el concierto de Andrea Bocelli en el Zócalo sucediera como lo vivimos: cercano, inesperado y colectivo.

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