Si la pandemia de coronavirus te agarró en Las Vegas y pensabas aislarte (bien sacrificado) al interior de un lujoso hotel en la ciudad, lamentamos informarte que varios de ellos van a cerrar sus puertas temporalmente a causa de la propagación del COVID-19 en Estados Unidos, al menos los hoteles de las cadenas MGM Resorts y Wynn Las Vegas.

Ambas cadenas dieron a conocer el cierre temporal de sus hoteles en Las Vegas este domingo debido a que en ese país todavía no se logra controlar el incremento de contagios por coronavirus. Wynn Resorts estableció que será el próximo martes 17 a las 6 de la tarde, cuando los hoteles Wynn Las Vegas y Encore cierren sus puertas por al menos dos semanas. Luego de ese periodo de tiempo, analizarán nuevamente la situación para dar a conocer si abren nuevamente o permanecen cerrados más tiempo.

In order to keep our employees and guests safe, we have decided to close Wynn Las Vegas and Encore on Tuesday, March 17, at 6 pm. We anticipate that we will be closed for two weeks, after which we will evaluate the situation. Visit https://t.co/ZVdFo0wUMc for regular updates.

— Wynn Las Vegas (@WynnLasVegas) March 16, 2020