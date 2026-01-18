Lo que hay que saber Usando el Castillo de Chapultepec como fondo, esta puesta nos ofrece una reinterpretación del Lago de los Cisnes.

La temporada 2026 de espectáculos asombrosos en la CDMX por fin se ha inaugurado. En estas semanas se han estrenado obras de teatro, explosiones que quitan el aliento y eventos que solo podemos ver una vez al año, como el Cisne Negro, una reinterpretación contemporánea del Lago de los cisnes que reúne a decenas de bailarines en uno de los sitios más icónicos de la ciudad, el Castillo de Chapultepec.

Más que un simple ballet, esta puesta en escena es una experiencia que no se parece a nada, en la que el público podrá disfrutar de primera mano el esplendor arquitectónico del único palacio de América Latina, con todo y sus vistas a Avenida Reforma, mientras un grupo de bailarines nos ofrecen una nueva versión de este cuento de amor entre el príncipe Sigfrido y Odette.

Uno de esos eventos que solo ocurren una vez en el año./imagen Cisne Negro Castillo de chapultepec Facebook

Vale la pena destacar que El cisne negrosucede al aire libre, en una explanada fastuosa y en la noche, una combinación poética que nos permitirá atestiguar, entre luces y árboles, cómo se fusionan los movimientos de más de veinte bailarines que acompañan sus movimientos con la hipnótica composición que Chaikovski hiciera entre 1875 y 1876.

¿De qué se trata esta versión del Lago de los cisnes?

El Cisne Negro es algo así como un remake del ballet clásico, ya queen vez de la puesta original, en la que vemos a muchas bailarinas con tutús hacer puntas en el escenario, aquí nos acercaremos a la historia a través de los movimientos refinados y encantadores de la danza contemporánea.

Asimismo, esta versión cambia el punto de vista desde el que se cuenta la historia.En lugar de seguir el relato a través de los ojos de los protagonistas, lo hacemos desde la perspectiva, interesantísima, del villano Von Rothbart, un brujo obscuro cuya obsesión principal es conservar para él la belleza eterna de Odette.

La puesta cambia el punto de vista./imagen Cisne Negro Castillo Chapulptepec Facebook

Este cambio de perspectiva incorpora en el ballet una atmósfera renovada, más oscura y emocional, en la que los personajes se vuelven cercanos a nosotros y nos dejan ver sus virtudes y defectos. La puesta nos permite comprender que todos, humanos y brujos, somos a veces buenos y a veces malos.

¿Quiénes están detrás del Cisne Negro?

La puesta estará a cargo de Infinita Compañía,un espacio formativo de danza contemporánea que desde hace más de diecisiete años ha acercado este arte a lugares insospechados y poco convencionales, como por ejemplo el Castillo de Chapultepec. A lo largo de su historia, la iniciativa no solo ha formado nuevos talentos, sino que ha promovido la importancia de la cultura como una base fundamental para el desarrollo social.

Se trata de una de las compañías de danza más importantes del país./imagen Cisne Negro Casillo Chapulptepec Facebook

Vale la pena destacar la increíble dirección del artista experimentado Rodrigo González, bailarín, coreógrafo y productor, que a lo largo de su carrera ha formado varias generaciones de bailarines mexicanos, y ha recibido toda clase de reconocimientos a propósito de la profanidad emocional y la reflexión minuciosa que imprime en cada uno de sus trabajos escénicos.

La historia imposible de Odette y Sigfrido

Además de ser un ballet clásico de origen ruso, El lago de los cisnes es también un viejo relato folclórico que se contaba en algunos pueblos germánicos y eslavos, con respecto a la fascinación que han tenido los humanos con los cisnes, esos animales gloriosos que se vagan en los ojos de agua del mundo. Como si el tiempo no existiera.

Esta historia es algo así como un cuento de hadas oscuro que se centra en Odette, una hermosa princesa que ha sido víctima de un hechizo terrible, perpetrado por el malvado brujo Von Ruthbart, según el cual la joven es cisne de día y humana de noche.

Una madurada, entre estrellas y ríos tranquilos, Odette conoce a Sigfrido, que se enamora al instante y le promete hacer todo lo posible para sacarla de esta maldición. No obstante, en un baile de la corte, el joven es engañado por una mujer que se hace pasar por su amada; se trata de Odile o “el cisne negro”.

¿Dónde?, ¿cuándo? ¿Y cuánto?

El cisne negro

Lugar: Explanada del Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec.



¿Cuándo?: Del 12 de febrero al 8 de marzo.

Horarios: Jueves, viernes y sábados a las 20:00 h, y domingos a las 19:00 h.

Compra tus boletos aquí.