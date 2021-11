La voladora: Detienen a novio en plena boda porque debía la pensión alimenticia

No cabe duda de que en el internet de las cosas aparecen un montón de historias que nos dejan con el ojo cuadrado. Sabemos que el día en que te casas con el amor de tu vida es uno de los más felices de tu existencia (sí, somos muy cursis). Sin embargo, para organizar una boda hay que pasar por un montón de cosas, aunque nadie esperaba lo que sucedió recientemente pues en pleno casorio, las cosas se salieron de control ya que detuvieron al novio porque debía la pensión alimenticia

Por acá les hemos contado casos bastante esstraños que pasaron en bodorrios, como un pobre hombre que terminó en el hospital y con daño vertebral (AQUÍ les platicamos cómo estuvo todo). Pero ahora, todo subió de nivel porque distintos medios reportaron que lo que parecía ser la fecha especial para festejar la unión entre un hombre y una mujer, terminó en un zafarrancho entre las familias e invitados para evitar que la policía se llevara al sujeto que se estaba casando.

Las cosas terminaron muy mal para este novio

Gracias a distintas cuentas de Twitter, sabemos que esta historia ocurrió en El Guabo, una ciudad en la provincia de El Oro en Ecuador. Según lo que mencionan, el novio estaba muy contento junto a su prometida esperando a que el padre los casara y así, después de la ceremonia religiosa, lanzarse a festejar con todos sus seres queridos. Sin embargo, nada de esto ocurrió, porque en plena misa y sin avisar antes, varios elementos entraron a la iglesia y detuvieron al hombre por una razón peculiar.

Resulta que este sujeto debía varios meses de la pensión alimenticia de su anterior relación, es por eso que se lo llevaron de inmediato. Por supuesto que los invitados no se quedarían con las manos cruzadas, ya que intentaron liberar al novio e incluso hubo quienes forcejearon con los policías. Pero la cosa no paró ahí, pues en las imágenes también se puede apreciar cómo algunas personas sujetan a la novia, que para sorpresa de todos, logra escapar y correr hacia la patrulla donde estaba su prometido.

A pesar de los intentos de ambas familias para liberar al novio, nomás no lograron que lo soltaran para continuar con la boda. El hombre subió a la patrulla, mientras que alguien de fondo grita “no lo dejen subir”. Por último pero no menos importante, la novia siguió a la policía en su coche para ver qué pasara con él. Sin duda, esta es una de las historias más locas que hemos leído en un buen rato, no sabemos qué habrá pasado con este sujeto, pero qué mala pata que esto pasó justo en su casorio.