Lo que necesitas saber:
El 'estafador de Tinder' había viajado con libertad hasta ahora, pues hace poco la Interpol activó una notificación roja, lo que terminó en su arresto.
Parece que la historia de Simon Leviev llegó a su fin… pues las autoridades de Georgia arrestaron al ‘estafador de Tinder’.
Tal vez te suene porque Netflix hizo un documental de su historia: haber robado miles de dólares a mujeres que aceptaron salir con él, a través de la famosa app de citas.
Autoridades de Georgia detienen a Simon Leviev, ‘el estafador de Tinder’
Simon Leviev volvió a los reflectores de todo el mundo, aunque -otra vez- no por las razones correctas. Las autoridades georgianas han informado sobre su detención en el aeropuerto de la Ciudad de Batumi.
Tal vez su nombre no te suene… el ciudadano israelí es más conocido como ‘el estafador de Tinder‘. Ese mismo que inspiró a Netflix a realizar una película de su vida y todo el rollo que involucró a la famosa app de citas.
Y aunque su historia ya tiene un par de años, el ‘estafador de Tinder’ había viajado con libertad hasta ahora, pues hace poco la Interpol activó una notificación roja, lo que terminó en su arresto.
¿De qué está siendo acusado?
Pues hasta el momento no se ha informado sobre quién y de qué lo acusa, aunque basándonos en su historia, todo apunta a que el tiempo de estafar mujeres por fin le está cobrando factura.
Recordemos que, al igual que en el documental de Netflix, es acusado de estafar a varias personas por un aproximado de 10 millones de dólares. Para lograrlo, Simon Leviev se hacía pasar por heredero de una fortuna de diamantes, utilizando esta identidad falsa para conquistar a sus víctimas.
Acá abajo puedes checar más sobre su historia completa…