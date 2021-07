¿Quién es la youtuber Dina Stars y por qué fue detenida en Cuba?

En los últimos días Cuba ha tenido las miradas del mundo encima gracias a una serie de manifestaciones que se han realizado en el país caribeño, donde miles de ciudadanos exigen al gobierno encabezado por Miguel Díaz-Canel que resuelva la crisis económica y de salud que se han agravado a consecuencia de la pandemia de COVID-19.

Como les contamos anteriormente, en la isla se vive un rebrote importante de coronavirus que ha provocado una escasez en los medicamentos y la saturación de hospitales, así como el incremento en las cifras de defunciones. Si eso no fuera ya suficiente, Cuba lidia al mismo tiempo con una crisis económica que empeoró con la pandemia.

Hace unos días comenzaron las protestas en Cuba

Aunque las protestas iniciaron en el pueblo de San Antonio de los Baños, ubicado al suroeste de La Habana, las redes sociales provocaron que la manifestación llegara a más partes de Cuba y por ende, más personas levantaran la voz. Y al parecer es por ello que el gobierno de Díaz-Canel ha tratado de reprimir y bloquear los canales de comunicación.

En las últimas horas en internet se han viralizado videos que demuestran los enfrentamientos y la represión que viven los manifestantes por parte de las autoridades cubanas. Uno de ellos y que ha hecho mucho eco en internet es el caso de la youtuber Dina Stars, una joven que fue detenida por la policía cuando se encontraba dando una entrevista.

Dina Stars es una conocida youtuber cubana que ha denunciado lo ocurrido en dicho país

Durante la tarde del martes 13 de julio, Dina era entrevistada en el programa ‘Todo es mentira’ del canal Cuatro de España, el cual es conducido por Marta Flich. Este encuentro ocurrió después de que Flich explicara a los televidentes españoles lo que ocurre con las protestas en Cuba, un tema en el que iban a profundizar con el testimonio de Dina.

Y es que esta joven de 25 años ha ganado miles de seguidores en plataformas como Instagram, Twitter y YouTube, no solo por su carrera como actriz, sino por sus contenidos digitales (que tienen gran alcance) donde muestra su activismo y el rechazo que tiene contra el sistema de su país. De hecho ella misma se define en sus redes sociales como “‘Youtuber’ cubana y feminista”.

ESTÁN SEMBRANDO EL MIEDO EN EL PUEBLO, ESO ES LO QUE EL QUIERE QUE NOS ACOBARDEMOS Y DEJEMOS DE EXIGIR NUESTROS DERECHOS! QUE ASCO DE PRESIDENTE COÑO! #SOSCUBA — Dina Stars 😌 (@Dinastars_) July 13, 2021

La policía la detuvo cuando ella se encontraba dando una entrevista

Dina Stars se encontraba dando la entrevista en cuestión cuando la policía llegó a su casa. “La seguridad de Estado está ahí fuera” dijo Dina, visiblemente alterada, a Marta Flich. De hecho en un fragmento del programa que ya circula en redes sociales se puede ver el momento en el que Dina es interrumpida por las autoridades.

🔴La utuber cubana Dina Stars es detenida por la seguridad del ministerio del interior en plena entrevista en directo en la CU4TRO. La utopía socialista como futuro de lo q espera a España, Europa y resto del mundo. DESPIERTEN A TODOS LOS QUE PUEDAN pic.twitter.com/GOrF6w1vUe — Infórmate – informa (@informate_infor) July 13, 2021

“En vivo desde España, hago responsable al gobierno de cualquier cosa que me pueda pasar… Me obligan a ir con ellos”, dice la youtuber anunciando que debe irse con los policías y por ello dejará la entrevista. En otro video se puede ver cómo la joven es escoltada por dos policías y sube a una patrulla. Se los dejamos a continuación:

Para los progres que están diciendo que lo de Dina Stars es un montaje, aquí el vídeo de cómo se la llevan detenida.#SOSCuba pic.twitter.com/85bGcX1W4L — Crítico Enfurecido (@CriticoEnf) July 13, 2021

Dina Stars ya fue liberada

A través de un breve video que subió a su cuenta de Instagram, Dina Stars anunció que ya había sido liberada por las autoridades de Cuba, quienes se la llevaron detenida bajo el cargo de “instigación para delinquir”. “No me maltrataron, no me secuestraron”, indicó.

“Muchas gracias a todos los que se han preocupado por mí, pero por favor, no sigan difundiendo noticias falsas que eso lo que hace es perjudicar y agravar las cosas” afirmó la youtuber que prometió subir un video pronto en el que contará lo sucedido con más detalles.