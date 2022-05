Eminem de repente se sube a uno que otro discurso político, como lo hizo hace algunos años cuando en los BET Awards se lanzó con todo contra Donald Trump. Fuera de ello y del contexto estadounidense, el icónico rapero no suele inmiscuirse mucho en lo que pasa en otros países.

Sin embargo, eso no ha sido un tope para que algunos internautas se las ingenien haciendo contenidos utilizando el nombre artístico de Marshall Matters y hasta lo usen en discursos contra Andrés Manuel López Obrador (AMLO). La prueba está en un video que se ha hecho viral desde TikTok y aquí, les contamos qué onda.

Foto: Getty Images

Tiktoker dedica supuesta rola de Eminem… ¿a AMLO?

Si son usuarios asiduos de Twitter, por ahí ya se habrán encontrado este video que originalmente fue subido a TikTok. Y si no, pues les explicamos de qué va toda esta onda. Una cuenta llamada Evaluemos Gobernantes compartió un video donde dedica -o algo así- una supuesta canción de Eminem a AMLO.

La canción y el video en cuestión muestran algunos versos (tanto en inglés como en español) que dicen “¿Sabes lo que pasa en México?… No es un líder; es un Jesús falso. Cada mañana por dos horas sale y predica odio…“. Al mismo tiempo, en el clip se muestran diferentes fotografías del Presidente de México.

Desde luego, muchos usuarios de redes sociales han cuestionado que esta supuesta tiradera sea real (aunque la voz que le ponen se asemeja mucho a la de Eminem). Entonces, ¿qué hay detrás de todo esto?

También puedes leer: ¿La canción “Stan” de Eminem está basada en una historia real?

Es un video fake

Aunque no lo crean, hay mucha gente que de verdad se creyó que la canción de este video de TikTok era de Eminem. Pero los conocedores del rap pronto fueron a los comentarios de la publicación y dieron detalles precisos de dónde salió todo esto.

Por un lado, la pista instrumental es una base musical genérica que provee el servicio de distribución independiente DistroKid. Esta música la han utilizado algunos artistas underground como Komplex Mothra y True Definition en sus canciones “God Hates Freaks” y “No7ion”, respectivamente.

Y sobre las letras, se comenta por ahí que no es más que una edición de audio que bien pudo realizarse con diferentes secciones otras canciones que sí son de Eminem. Al momento, el último lanzamiento que el rapero y actor lanzó fue el disco Music to Be Murdered By del 2020 y la colaboración “Gospel” junto a Dr. Dre, que aparece en la banda sonora del juego Grand Theft Auto: The Contract.