En esta sexta edición se reunieron más de 70 participantes para ver quién era la persona que mejor imitaba el peculiar graznido que hacen las gaviotas.
Cuando uno cree que ya lo vio todo, siempre pasa algo en el mundo que nos demuestra lo contrario… y es que por muy raro que suene, en Europa se celebra año con año un peculiar concurso que está dando de que hablar: el Campeonato Europeo de Graznidos de Gaviotas.
Seguramente en algún viaje a la playa o a través de un video has escuchado el peculiar graznido que hacen las gaviotas y quizás hasta llegaste a intentar hacer el mismo chillido.
¿No? Bueno, pues en Europa si lo hacen… y no solo eso, sino que hasta organizan un campeonato anual para ver quién es la persona que mejor imite ese peculiar sonido.
Este campeonato celebrado generalmente en abril en De Panne, Bélgica, reunió a más de 70 participantes de 15 países en una imagen que le está dando la vuelta al mundo.
Y es que además de la actividad, las personas asistieron vestidas como las aves. Pero por si no los has visto, por acá te dejamos un poco del campeonato:
¿Por qué se realiza el campeonato?
De acuerdo con The Washington Post, la competencia que lleva seis ediciones busca que la gente cambie su opinión sobre las gaviotas, pues tanto en Europa como en otras partes del mundo estas aves son despreciadas.
Y por si te lo preguntabas, no existe premio para el ganador del campeonato anual de graznidos. Aunque la actividad se ha hecho tan popular que el mejor imitador de gaviotas puede presumir (o chillar) su victoria. ¿Te animarías a participar?