Estudio de INEGI revela que jóvenes tardan más en independizarse y tener hijos

Lo que necesitas saber: De acuerdo con las gráficas, se puede llegar a la conclusión de que los jóvenes de 18 años continúan estudiando y por eso posponen el no tener hijos o tener una vida conyugal.

De acuerdo con un estudio por parte del INEGI reveló que la nueva generación de jóvenes en México en sus primeros 18 años retrasa el independizarse, casarse e incluso el tener hijos, en comparación a décadas anteriores.

El INEGI presentó la Encuesta Demográfica Retrospectiva (Eder) 2025, la cual aporta información estadística sobre las trayectorias de la población de 18 a 65 años que reside en el país, la dependencia precisó que el porcentaje de personas que se independiza a partir de los 18 años ha disminuido bastante, pues las personas que nacieron entre 1961 y 1967 fue de 31.1%, mientras que la generación entre 1998 – 2007 fue solo de 16.9%, casi la mitad.

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¿Qué otros datos aportó la Eder?

De acuerdo con el estudio las mujeres se independizan más temprano que los jóvenes, en generaciones anteriores su porcentaje es de 35.9% mientras que los hombres es de 24.3%, y en las generaciones más recientes el de las mujeres es de 21.2% y el de los hombres es de 12.3%

Los datos anteriores genera que el porcentaje de quienes se casaron o se juntaron los primeros 18 años de vida ha disminuido entre generaciones, al pasar de 22.4 en la década de los 60 a 15% entre los 27 y 18 años.

¿Y en cuánto a educación e hijos?

En el tema de tener a su primer hijo en los primeros 18 años de su vida, hay una gran descendencia entre cada una de las generaciones. El porcentaje más alto lo tiene las mujeres nacidas entre 1961 – 1967 en poblaciones rurales con un 31.7%, frente a 8.4% en los hombres de esa misma generación.

El 2.9% de las mujeres nacidas entre 1961 y el 67 usaron métodos anticonceptivos durante los primeros 18 años de su vida. A diferencia de que para las generaciones del 88 al 97 fue de 7.9% y del 12.5% para los más jóvenes.

Esta encuesta también evidenció que una de cada cinco personas nacidas entre los años 1961 – 1967 tuvo que migrar de su casa durante los primeros 18 años de vida, y solo una de cada 7 personas vivió una situación similar para los nacidos entre 1998 y 2007.

En términos de estudios 65 de cada 100 personas nacidas entre 1968 – 1977 tuvieron que dejar sus estudios antes de cumplir los 18 años, mientras que los nacidos en 1988 y 1997 cuentan con un 53.4%, y los más jóvenes de 1998 al 2007 es de 54.3%.

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Mauricio Rodríguez, titular de la Unidad de Estadísticas Sociodemográficas del INEGI, en conferencia de prensa, para presentar la Eder 2025, contó que cuando se leen en conjunto todos estos porcentajes se ve que hay más personas que se mantienen en sus casas a los 18 años, pero también son personas que continúan estudiando y son menos personas las que han decidido comenzar una vida conyugal.

Por lo tanto, se puede llegar a la conclusión de que si las personas se mantiene estudiando y quizás por no tener aún un trabajo estable, posponen el juntarse y tener hijos, añadió Mauricio Rodríguez.