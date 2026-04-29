Lo que necesitas saber: Noel Redding y Mitch Mitchell fueron músicos con los que Jimi Hendrix grabó los discos 'Are You Experienced', 'Axis: Bold As Love' y 'Electric Ladyland'

¿Se puede morir en la pobreza después de haber tocado con el mejor guitarrista de todos los tiempos? Pues eso es lo que pasó con los músicos de Jimi Hendrix… y los herederos de estos querían algo de “justicia”, pero no se les hizo.

Dave Mason y Jimi Hendrix / Foto: facebook.com/DaveMasonMusic

Caso llegó hasta un tribunal superior de Reino Unido

Los herederos de Noel Redding y Mitch Mitchell (bajista y baterista, respectivamente), quienes colaboraron con Jimi Hendrix en la grabación de algunos de sus discos, perdieron una demanda por derechos de autor que entablaron desde hace cuatro años contra Sony Music.

En la demanda, los herederos de los músicos de Hendrix reclamaron que sus familiares fueron “sistemáticamente” excluidos de las ganancias relacionadas con los discos de The Jimi Hendrix Experience, pese al éxito que estos tuvieron.

Jimi Hendrix / Foto: facebook.com/JimiHendrix (Wolfgang ‘Bubi” Heilemann

De acuerdo con The Guardian, Noel Redding y Mitch Mitchell fueron músicos con los que Jimi Hendrix grabó los discos Are You Experienced, Axis: Bold As Love y Electric Ladyland.

Los demandantes exigieron los respectivos ingresos generados por derechos de autor y derechos de interpretación… pero el juez determinó que Sony no tenía por qué compartir ganancias.

Juez reafirmó que los derechos son de productores… no de los músicos

Para revertir la demanda –en la cual se reprochó que los Mitchell y Redding murieron “en la pobreza”– Sony Music Entertainment UK aclaró que las grabaciones originales de los discos de Jimi Hendrix son propiedad de los productores… no de los músicos.

El caso llegó hasta un tribunal superior, sin embargo, el 28 de abril se dio el fallo definitivo: “Los productores y los miembros de la banda acordaron que los productores tendrían los derechos de autor de las grabaciones en todo el mundo… No había ninguna limitación temporal o territorial en este acuerdo”.

Tras darse a conocer el fallo, un portavoz de Sony Music señaló que la empresa está satisfecha de que el tribunal superior haya confirmado que, en el caso, no se dio ninguna violación de derechos… y se concedió luz verde para seguir explotando el catálogo de The Jimi Hendrix Experience.