Lo que necesitas saber: La sanción de 4 años es la máxima que la FA puede imponer por dopaje

La Federación Inglesa de Futbol (FA) suspendió por cuatro años a Mijailo Mudryk, pues en caso de que no lo recuerdes, dio positivo en un control antidopaje en diciembre de 2024 por meldonium.

Se trata de un fármaco inventado en Letonia, que si bien fue concebido para tratar enfermedades cardiacas en la Unión Soviética, desde 2016 fue incluido en la lista de sustancias prohibidas al descubrirse que mejora la resistencia de las y los atletas, además de acelerar su recuperación tras un fuerte esfuerzo físico.

Foto: @mmudryk10

Mijailo Mudryk es sancionado 4 años por la FA

La sanción para Mijailo Mudryk es la máxima posible en un caso como el suyo, y lleva desde noviembre de 2024 sin jugar futbol. La acusación formal se presentó en junio de 2025 tras meses de más pruebas e indagatorias, y luego de eso vino la suspensión de 4 años.

De acuerdo con la BBC, la sanción sería retroactiva, es decir, que los cuatro años cuentan desde el inicio de su suspensión provisional. De ser así, volvería a las canchas hasta noviembre del 2028, cuando tenga 27 años de edad.

Mudryk usó el meldonium durante una concentración con la selección de Ucrania en octubre de 2024, según la investigación, pero él negó haberlo hecho de forma consciente o con intención de romper las reglas.

Mijailo Mudryk acude al TAS para revertir la suspensión de 4 años

Pero bueno, regresaría hasta el 2028 sólo en caso de que el TAS no lo ayude. Mijailo Mudryk ya presentó un recurso de apelación ante dicho Tribunal para ver si revierte la sanción, similar a como sucedió con Paul Pogba (a quien le redujeron la suspensión de 4 años a solamente 18 meses).

“El TAS confirma haber recibido una apelación de Mykhailo Mudryk contra la FA, presentada el 25 de febrero de 2026. Las partes están intercambiando alegaciones por escrito y aún no se ha programado una audiencia”, compartió el Tribunal a la citada BBC.

De momento Mudryk se mantiene entrenando en las instalaciones del Uxbridge FC, de octava división, con ayuda de un entrenador privado y porteros contratados.