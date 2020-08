Fotógrafo de CDMX es acusado de crear perfiles falsos para conseguir ‘packs’

Un fotógrafo de la Ciudad de México identificado como Erick, ha sido acusado por varias mujeres en redes sociales. ¿La razón? que desde hace años este sujeto aparentemente se hizo pasar por mujer y a través de perfiles falsos ha conseguido ‘packs’, con los cuales chantajeaba a sus víctimas para mantener relaciones sexuales.

A través de un hilo posteado en su cuenta de Twitter, una usuaria relató cómo una chica la contactó a través de internet para pedirle nudes. Pero la cosa no ha acabado ahí, ya que más usuarias han relatado experiencias similares u otras que incluso implican el hackeo de sus redes sociales y la filtración de fotos intimas.

Todo comenzó pidiendo ‘packs’ a través de varios perfiles

A través de un hilo publicado en su cuenta de Twitter, una chica relató cuando una mujer llamada Denisse Brook la contactó por Facebook hace años para pedirle fotos intimas, algo a lo que ella se negó. Total que Denisse un día eliminó su cuenta en dicha red social, misma que hace unos días reactivó ahora para decirle a la joven si estaba interesada en ser ‘cam girl’.

La chica menciona que Denisse Brook era amiga en común de Erick (al menos en redes sociales), pues ambos siempre interactuaban en Facebook. Eso se le hacía muy sospechoso a ella, al grado de que ella creía que Denisse y Erick eran la misma persona. Eso lo confirmó cuando al hablar con Erick y contarle lo que proponía Denisse, él la quiso convencer y hasta le pidió discreción en el tema.

de que él y ella eran la misma persona: En la conversación que tuve con él, me incita a aceptar ser camgirl y me lanza unos comentarios para ver si muerdo el anzuelo, hasta me pide discreción y con eso confirmé sus intenciones, pic.twitter.com/gWUgBOCW8d — . (@Soy_PerritoSad) August 7, 2020

Lo hacía a través del perfil de Denisse Brook

La joven continúa su relato detallando que luego de la plática con Erick, ella le contó a su mejor amiga lo que había pasado, pues ambas tenían noción de que hace años Will había sido denunciado por estar relacionado con Denisse. “Varias chicas expresaron lo mismo que yo ahora. Ese perfil buscaba pedir nudes a chicas”, menciona en su hilo, indicando que comenzó una investigación.

Esta búsqueda hizo que la chica del hilo le preguntara a los amigos que tenía en común con Erick si sabían algo sobre el perfil de Denisse Brook, o bien si tenían noción de que esa mujer pedía fotos íntimas. Todos ellos negaron saber algo, aunque sí afirmaron que a sus novias o amigas las habían querido extorsionar con links falsos que servían de gancho para llevar a cabo la extorsión. ¡¿Cómo?!

de esto ya que al parecer a todos los había bloqueado para que no pudieran ver esas denuncias o publicaciones. Me enviaron screenshot de que a sus novias y amigas también las habían querido extorsionar de la misma forma. Y con otras dos de mis amigas personales trato de hacer — . (@Soy_PerritoSad) August 7, 2020

Así es como funcionaba la extorsión cometida por Erick

Una segunda chica llamada Katia, en su cuenta de Facebook denunció que Denisse Brook le había insistido en lo mismo de enviarle nudes. De hecho en una ocasión ella estuvo involucrada en una conversación con Denisse y Erick, este último a quien conocía sólo por redes sociales y gracias a que a ella le gustaba mucho su trabajo en fotografía.

“Este año tuve contacto con Erick nuevamente por FB, comencé a platicar con él y todo normal, comenzamos a hacer planes para salir y conocernos mejor pasando la cuarentena, etc. Yo estaba pasando por alto lo de años atrás” indica Katia en su posteo, donde además detalla que Erick estaba muy insistente en verla y hasta fue a su casa, aunque no lo dejó entrar.

Eran links con los que Erick robaba la información de sus víctimas

Luego de que recordara todo lo que había pasado con Erick y al ver su insistencia, Katia decidió decirle “no, gracias” al sujeto, algo que desató actividad inusual en sus redes sociales: “No pasó ni una semana cuando recibo mensaje de cuentas de estas chicas, en donde decían que habían subido fotos mías, sin mi consentimiento a una página, y según estas, me estaban “alertando”. Me enviaron un link que me llevaba a una página inicial de ‘facebook’ como cuando quieren hackearte”, explica.

La joven no se quedó de brazos cruzados y antes de sacar conclusiones prefirió contactar a Alessandra, la exnovia de Erick, quien le dijo que no recordaba alguna actitud sospechosa respecto a esa situación. Sin embargo, todo cambió cuando hace unos días la chica la buscó para decirle que investigando, descubrió que una de sus amigas recibió mensajes similares de diferentes perfiles.

“La razón por la cuál me animé a hacer esto público, es porque cada quién puede hacer de su vida sexual y privada un papalote, pero nadie más tiene derecho a utilizar tu material en tu contra o enviar tus fotos a quién sabe cuántas personas más”, enfatiza Katia.

“Esta persona no sólo tiene diferentes cuentas falsas para engañar a las chicas y sacar provecho de ello, si no que además, es un hacker echo y derecho que anda por allí husmeando en las cuentas ajenas, para ver qué más se le ocurre sacar de allí”, afirma la chica quien asegura que Erick le robó fotos y la quiso chantajear con eso.

Queridos amigos, familia, conocidos;hoy me veo en la penosa necesidad de hacer pública la siguiente situación: duarante… Posted by Katia Fabiola Benítez Nava on Monday, 3 August 2020

Varias mujeres han revelado que Erick les hizo lo mismo

En los comentarios de la publicación de Katia se pueden ver a varias mujeres comprobando, con capturas de pantalla, cómo Erick les envió esos links falsos para hackear. También, lo hacen con los mensajes que recibían del perfil de Denisse Brook, quien trató de engañarlas con el perfil aparentemente falso y bajo el chantaje.

“Apenas me di cuenta que también planeaba hacer lo mismo” o “También intento hacer lo mismo” son algunos de los comentarios que se pueden ver en la publicación de Katia, la cual se ha comenzado a viralizar en redes sociales.

Erick ha aceptado su responsabilidad, pero dio de baja sus cuentas

En Facebook también comienza a circular una captura de pantalla donde Erick acepta la responsabilidad de lo que ha hecho.

“Desde hace ya algunos años, comencé a descargar algunas fotos de Internet para hacer cuentas falsas con el fin de pedirle fotos a mujeres haciéndome pasar por ellas”, escribió el sujeto en su posteo.

“En ocasiones fingía conocer para iniciar una conversación y de tres y pasarla bien”, se lee en el escrito. “Las cuentas igual las llegué a usar para stalkear así como enviar links y acceder a sus perfiles. Otra cosa que sucedió fue proponerles iniciar un trabajo con el fin de que enviaran fotos y videos. Me siento realmente apenado por lo sucedido y por lo que esto ha afectado a las personas involucradas”.

Erick finaliza diciendo que sabe lo que todo esto repercutirá en su trabajo, sin embargo, está consciente de ello y afrontará las consecuencias por sus actos. “Le he fallado a los valores que desde pequeño se me han inculcado (…) ya no me siento identificado con ese Erick que los pisoteó”, enfatiza el fotógrafo que dio de baja sus redes sociales.

Las autoridades no han hecho nada por dar seguimiento al caso

A pesar de que lo que Erick hizo está penado por la llamada Ley Olimpia, y hasta se tienen varias evidencias de todo lo ocurrido, hasta el momento ninguna de las autoridades capitalinas, entre ellas la policía cibernética, ha dado seguimiento al caso.

Por ello, las mujeres afectadas piden que se difunda esto y así Erick pague como se merece y por lo que ha hecho, pues seguramente las víctimas de sus chantajes y violación a la privacidad fueron más de las que ya alzaron la voz hasta el momento.