Con disfraz y todo: Familia organiza fiesta de ‘El Chavo del 8’ a abuelito de 92 años

Nos guste o no, no podemos negar que el fallecido Roberto Gómez Bolaños fue uno de los comediantes más sobresalientes que ha tenido México. No sólo en nuestro país, ya que muchas de las producciones del llamado ‘Chespirito’ lograron incluso llegar a otras partes de América Latina. Tal y como lo logró ‘El Chavo del 8′, serie que hasta el día de hoy sigue en el corazón de muchas personas.

Justamente eso nos lo comprueba este abuelito del que hablaremos hoy. Se trata de un señor que se ha viralizado en internet gracias a la reciente fiesta de cumpleaños que tuvo para celebrar un año más en la tierra, la cual realizó con la temática de ‘El Chavo del 8’, en donde hasta se disfrazó como el conocido personaje que vivía dentro de un barril.

Las imágenes de la fiesta de cumpleaños de ‘El Chavo del 8’ de Brasil se hicieron virales

Su nombre es Francisco dos Santos y es un hombre originario de Brasil, país donde ‘El Chavo del 8’ sigue siendo tan popular como lo fue en México hace unos años. A través de Twitter, el señor Francisco se viralizó debido a las fotografías de su fiesta de cumpleaños número 92, cuya temática se enfocó en el famoso personaje de Roberto Gómez Bolaños, que además es el favorito de don Francisco.

Marcela, la nieta de don Francisco, fue quien se encargó de viralizar a este tierno señor a través de su cuenta de Twitter, donde posteó las imágenes de la fiesta temática que su familia decidió hacerle y la cual ha enternecido a muchos en redes sociales, pues el hombre aprovechó la ocasión para vestirse igual que el niño de la famosa vecindad.

O meu avô é o ser humano mais fofo do mundo e posso provar! Acaba de completar 92 anos e olha isso 😍❤️ (sim ele é fã de Chaves e sim ele se vestiu de Chaves kkkk) pic.twitter.com/EhrHzV74JY — Xuraaaai Curaaaai (@celinhamanhaes) August 30, 2020

Decidieron celebrarle así para alegrarlo durante la pandemia de coronavirus

“Se puso de humor, se metió en el personaje. Fue realmente genial. No me lo esperaba y me gustó mucho”, mencionó Leticia, una de las hijas del señor Francisco, a un medio local, al quien también detalló que muchas personas cercanas a don Francisco aseguran que tiene un leve parecido a Roberto Gómez Bolaños, fallecido en el año 2014.

La mujer también comentó que este festejo estaba planeado para hace dos años, en donde el señor Francisco sólo quería celebrar con una pequeña reunión familiar. Sin embargo, decidieron festejarle este año debido a que la pandemia de COVID-19 había afectado mucho su estado de ánimo: “Estaba muy asustado. No dormíamos. Fue tan modesto todo. Solo queríamos compartir nuestra alegría con él”.

En internet han aplaudido el gran gesto

En redes sociales han aplaudido el gesto que la familia de don Francisco dos santos tuvo para festejar el cumpleaños del hombre (en donde al parecer no hubo invitados, antes de que empiecen), a quien describen como un niño y quien ama al famoso Chavo del 8 porque le recuerda esos días de su juventud en donde reía a carcajadas frente al televisor.

Aunque por el momento parece que dicho programa –ni otros más de Chespirito– se están transmitiendo a través de varias televisoras del mundo, no cabe duda que para muchos el legado de Roberto Gómez Bolaños sigue más vivo que nunca, ¿no lo creen?

Con información de: Extra.ec, La República