Lo que necesitas saber: Estudiantes del IPN rechazaron las propuestas de las autoridades y anunciaron que mantendrán la toma de Canal Once al menos hasta el miércoles 27 de mayo.

Seguramente ya te encontraste con alguna noticia relacionada con los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la nueva toma de las instalaciones de Canal Once. Pero, ¿qué está pasando?

Nuevas protestas de estudiantes del IPN // Facebook: Telediario Mx (captura de pantalla).

Estudiantes del IPN toman las instalaciones de Canal Once… ¿por?

Hace poco más de un mes, estudiantes del IPN decidieron tomar las instalaciones de Canal Once. ¿El motivo? visibilizar las problemáticas de manejo de recursos que enfrenta la institución.

Y aunque esta situación no ha cambiado, a las protestas se suma una nueva petición: dar a conocer los nombres de las personas que agredieron a uno de los estudiantes.

Resulta que la semana pasada, al intentar ingresar a las instalaciones de la televisora, estudiantes de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas Unidad Zacatenco denunciaron agresiones físicas por parte de policías y trabajadores de Canal Once.

La situación escaló tanto que, al intentar impedir el cierre de las puertas, el brazo de uno de los jóvenes quedó atrapado entre las rejas. Esto le habría provocado lesiones graves.

Nuevas protestas de estudiantes del IPN // X:@TNnoticiasMx (captura de pantalla).

Rechazan propuesta de autoridades; mantendrán la toma del canal

Tras lo ocurrido, los alumnos lograron ingresar a las instalaciones para mantener una toma del canal. Desde entonces solo permitieron la salida del personal.

Este fin de semana el titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado, acompañado de personal de la institución, asistió a la entrada de Canal Once para intentar llegar a un acuerdo con estudiantes.

Pero esta vez ni su presencia fue suficiente. Los alumnos rechazaron su propuesta y anunciaron que mantendrán la protesta en las instalaciones de la televisora al menos hasta su próxima reunión con autoridades el miércoles 27 de mayo.

Así la situación que viven estudiantes del Instituto Politécnico Nacional. Lo que comenzó con la toma de las instalaciones del Canal Once aún amenaza con intensificarse y afectar las actividades del Mundial en nuestro país.