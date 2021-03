¿Es en serio? Gucci lanza unos tenis de 300 pesos que nunca podrás usar

Gucci es una marca experta en dar de qué hablar en redes sociales. Ya sea porque morros de internet se pelean para ver quién tiene más productos de la marca italiana o bien, porque al igual que otras empresas, Gucci muchas veces se pone muy creativa al momento de vender cualquier producto.

Por supuesto que esta ocasión no es la excepción, pues Gucci tomó la frase “El futuro es hoy” y la llevó a la máxima potencia. Y es que la marca lanzó un par de tenis virtuales (sí, leyeron bien) que se pueden adquirir por el módico costo de 12 dólares (unos 245 pesos mexicanos al tipo de cambio actual) a través de su página oficial. WTF?!

De acuerdo al portal Business Of Fashion, Gucci unió fuerzas con la empresa Wanna, conocida en el mundo de la moda por crear modelos de calzado y otros productos que se pueden manipular a través de la tecnología de Realidad Aumentada (AR), para fabricar estos zapatos que básicamente no existen en el mundo real.

Este par lleva por nombre “Virtual 25” y se pueden encontrar tanto en la app de Gucci como en la de Wanna Kicks. Basta con entrar a dichas plataformas, localizar el calzado –diseñado por Alessandro Michele, director creativo de Gucci– y probárselo con ayuda del filtro que te muestra cómo se te verían puestos en la vida real.

Si a la persona le gusta el modelo de estos tenis inexistentes, entonces compra el filtro y ya tiene un nuevo par en su guardarropa virtual.

“Gucci Is Selling $12 (Virtual) Sneakers”

Expect a future where influencers are given virtual items to promote brands through their channels. https://t.co/5Spk5BNvty

— Kevin Sekniqi (@kevinsekniqi) March 16, 2021