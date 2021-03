Carísimos, por cierto: Los mejores memes que nos dejó Zara Home y sus zacates

Dicen por ahí que la mala publicidad no existe, aunque no sabemos si eso aplique en lo ocurrido recientemente con Zara Home, la cadena de grupo Inditex expecializada en la venta de artículos para el hogar, que en las últimas horas se convirtió en una fuente de memes gracias a unos zacates que venden muy por encima de su precio.

Si por alguna razón no se enteraron del chisme, resulta que en redes sociales comenzó a circular una captura de pantalla del sitio web de Zara Home, en donde se puede ver un producto llamado “esponja corporal de Luffa” que la tienda vende en la cantidad de 300 pesos. La cosa acá es que esta esponja es un zacate que en el mercado no cuesta más de 15 pesos.

Evidentemente muchas personas en internet expresaron su inconformidad, ya que más allá de que la empresa aumenta 200 veces el precio original con solo poner su marca, algunos aseguran que la compañía lucra con los recursos naturales y además, menosprecia el trabajo de quienes viven de la venta de zacates de Luffa.

Pero además de evidenciar la problemático y exhibir otros productos cotidianos y baratos que Zara Home vende a precios infladísimos, este tren del mame de los zacates también provocó que algunas personas agarraran vuelo y presentaran los productos que un día podrían estar en la página web de la compañía. Porque a estas alturas ya no nos sorprendería.

Uno de esos ejemplos es el “triturador marmoleado vintage”, que nosotros conocemos en casa como molcajete, o el “Kit eco shower” el cual seguramente muchos hemos utilizado cuando a las autoridades se les ocurre hacer recortes en el suministro de agua (sí, nos referimos al famoso bote de pintura con una jícara).

En fin, mejor les dejamos los memes que generó esta empresa gracias a su estropajo de Luffa:

