La fiebre del mundial está a tope y lo estamos gozando con ganas. Y no podría ser de otra forma, pues tod@s esperamos con ansias la llegada del bendito mundial cada 4 años. El mundial es el pretexto ideal para convivir con la familia, amig@s y hasta con el/la suegr@ al que no le caes tan bien, porque si algo nos gusta, es entrarle a la conversación y dinámicas que surgen a partir de él.

Hablando de dinámicas futboleras, ¿que más pambolero que entrarle a una quiniela para entrar en ambiente? ¡Nada, no hay, no existe! Y por eso, si tú te crees el mero mero en cuestiones de quinielas y suerte, no te puedes perder de la quiniela pambolera que se armó Burger King porque aparte, ¡hay premios sabrosos en juego (literal)! Checa.

Foto: Especial

¿Qué es y de qué va la quiniela pambolera de Burger King?

La ‘quiniela más Burger’ es una quiniela pambolera que se armó Burger King para los que son amantes del fucho y sus dinámicas, en la cual, los valientes entrones sacarán a relucir sus conocimientos futbolísticos y podrán competir seleccionando el resultado del partido con las 3 posibles opciones: gana equipo 1, empatan o gana equipo 2; todo esto participando desde su app, que te dejamos más adelante.

El partido del día estará disponible 1 día antes hasta las 11:59 p.m. en la app de Burger King para que participen y seleccionen el resultado del partido. Podrás ganar 1 punto por partido en caso de que hayas seleccionado la opción ganona y se cerrará el conteo con el máximo de puntos el domingo de cada semana. El lunes siguiente se reiniciará el contador de puntos a 0 y se irá llenando de acuerdo con los puntos acumulados durante la semana. ¿¡Cómo!? Pa’ dejártela más fácil: cada semana podrás conseguir un máximo de:

• Semana 1 y 2: 6 puntos

• Semana 3 y 4: 4 puntos

Ojo con el tip: cierra la app después de haber participado para poder participar en el partido del siguiente día.

Foto: Especial

¿Cómo le entro a la ‘quiniela más Burger’?

Para entrarle a esta quiniela debes ser residente en la República Mexicana, y lo único que tienes que hacer es descargar la APP de Burger King México en tu tienda virtual (que por cierto, es gratis), registrar tus datos básicos cómo: nombre, teléfono, correo etc., y ¡listo! Con eso ya puedes empezar a participar. Solo toma en cuenta que la dinámica terminará el 25 de diciembre de 2022.

Foto: Cortesía Burger King

Ahora sí, ¡chécate los jugosos premios en juego de la quiniela más Burger!

¡Estos premios sí están sabrosos! Pues puedes ganar Conos, Papas y Refrescos o hasta un año de Whopper GRATIS. Checa: si le atinas al resultado de 2 partidos durante la semana te ganas 1 cono gratis. Si le atinas al resultado de 4 partidos durante la semana, además del cono te ganarás 1 papas y 1 refresco gratis. ¿Cómo sabes que ganaste? Checa la app al día siguiente de haber llegado a 2 o 4 puntos, ahí encontrarás tu cupón que podrás canjear tanto en la app de Burger King México como en sucursal directo. ¡Pero ojo! Solo podrás canjear tu cupón desde que lo recibiste, hasta el domingo de la siguiente semana. Checa acá las fechas:

• Semana 1: Vigencia del Martes 22 de noviembre hasta el Domingo 04 de diciembre

• Semana 2: Vigencia del Miércoles 30 de noviembre hasta el Domingo 11 de diciembre

• Semana 3: Vigencia del Miércoles 07 de diciembre hasta el Domingo 18 de diciembre

•Semana 4: Vigencia del Jueves 15 de diciembre hasta el Domingo 25 de diciembre

Y por último, te recomendamos que te pongas buzo, porque solo los primeros 5 participantes que acumulen la mayor cantidad de puntos recibirán ¡1 año gratis de Whopper! Checa más info de esto ACÁ.

Burger King se rifó con esta quiniela para vivir a tope el Mundial. Así que organízate con la familia, amix o los del trabajo pa’ que le entren y vean de qué cuero salen más correas en cuanto a conocimientos del fucho. ¡Apúrale!