Lo que necesitas saber: La última figura del grupo de jazzistas de la época dorada del género. Miles Davis llegó a decir que, si bien Charlie Parker fue incomparable, alguien que estuvo muy cerca de tocar a su nivel fue Sonny Rollins.

Seguidor de Charlie Parker, discípulo de Thelonious Monk e ídolo de Miles Davis. Con la muerte de Sonny Rollins, El Coloso del Saxofón, se cierra un enorme capítulo en la historia de la música, al ser el último de los grandes de la época dorada del jazz.

Sonny Rollins y Thelonious Monk / Foto: facebook.com/officialsonnyrollins/

“Cuando una persona creativa temina su existencia, continúa en la siguiente”: Sonny Rollins

“El saxofonista y compositor de jazz Sonny Rollins, una de las figuras más veneradas e influyentes de la música estadounidense del siglo XX y posteriores, falleció esta tarde en su casa de Woodstock, Nueva York. Tenía 95 años”, señala el breve comunicado en el que se informó la muerte del músico.

Pese a la grandeza de Rollins, los familiares del músico no tienen previsto realizar algún acto conmemorativo público en honor al músico. Al menos no por el momento, según indica el comunicado en el que se da a conocer esta triste noticia y que cierra con una cita que Sonny Rollins ofreció en 2009 sobre la muerte:

“Creo que cuando la persona creativa termina su existencia, continúa en la siguiente. Soy una persona que cree que esta vida no lo es todo. Una persona espiritual no piensa así”.

Sonny Rollins / Foto: facebook.com/officialsonnyrollins/

¿Quién fue Sonny Rollins?

Sonny Rollins nació en septiembre de 1930 en Nueva York. Creció en el Harlem y desde temprana edad descubrió a los músicos que lo encaminaron: Louis Armstrong, Coleman Hawkins y Fast Waller. A los 16 años ya era un saxofonista tenor que estaba bajo la tutela del gran Thelonious Monk.

Con sólo 20 años, Sonny Rollins ya era un respetado músico por su estilo agresivo e innovador. “Con dominio de absolutamente todo”, según describen los críticos, quienes lo colocan como referente de la improvisación temática.

“La gente adoraba a Sonny Rollins en Harlem y en todas partes. Era una leyenda, casi un dios para muchos de los músicos más jóvenes. Algunos pensaban que tocaba el saxofón al nivel de Bird [Charlie Parker]. De una cosa estoy seguro: estaba muy cerca”, aseguró Miles Davis en su autobiografía.

Apodado en sus primeros años como Newk por su parecido con el jugador de beisbol Don Newcombe, Rollins tuvo un primer retiro de los shows en público a mediados de los 50 debido a que consideró que la fama le había llegado demasiado pronto… aunque para ese entonces ya contaba con grabaciones del nivel de “Valse Hot”, “Blue 7” y “St. Thomas”, estas dos últimas, joyas de la improvisación temática incluidas en su icónico álbum Saxophone Colossus.

Regresó algunos años después y lo hizo con tal nivel que sus solos en el saxofón eran tan increíbles que se les calificó como “flujos de conciencia” en los que se reflejaba su amplio conocimiento musical y del instrumento.

A mediados de los 60 tomó otro descanso de las presentaciones para viajar a Japón e internarse en un templo en la India. Regresó hasta inicios de los 70 y lo hizo para realizar decenas de grabaciones y presentaciones legendarias. Para los 80 ya era materia de documentales y se le llamada El Coloso del Saxofón.

El resto de su vida, Sonny Rollins lo dedicó a grabar y cosechar lo sembrado. Premios reconocimientos, entre los que destacan la Cruz de Honor Austriaca de Primera Clase para las Ciencias y el Arte, una distinción que sólo han recibido artistas como Frank Sinatra y Jessye Norman.

Fundó su propio sello, Doxy Records, en 2011 recibió la Medalla de las Artes de manos del entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y fue homenajeado en el Kennedy Center junto a leyendas a Neil Diamond y Yo-Yo Ma, lo cual aceptó como un honor no sólo a él, sino al jazz como música clásica de los Estados Unidos… y en representación de todos los de su generación.

“Ya no están aquí, así que siento que de alguna manera los represento a todos, a todos los muchachos. Recuerden, soy uno de los últimos que quedan, como me lo repiten constantemente, así que a veces siento la obligación de recordarlos”, señaló alguna vez el gran Sonny Rollins… pues bueno, el último se fue y, con él, se cierra la era dorada del jazz. Descanse en paz.