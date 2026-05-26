Lo que necesitas saber: La falta de donantes en Reino Unido ha llevado a las autoridades a ampliar la edad para ser donador. Antes es límite era gasta lo 65, ahora es 72.

De acuerdo con fuentes oficiales, en Reino Unido se atraviesa una escasez de abasto en los bancos de sangre… y, muy probablemente, por esta situación es que Metallica ha lanzado esta “curiosa” (e inédita en Reino Unido) convocatoria.

Concierto de Metallica de manera inmersiva llegará a Apple Vision Pro. // Captura de pantalla (video de @AppleMusic)

Esta es una campaña que Metallica ya ha realizado en Estados Unidos y Australia

En unión con el Scottish National Blood Transfusion Service, el Welsh Blood Service y NHS Blood and Transplant, Metallica convoca a las jornadas de donación de sangre que se llevan a cabo en Reino Unido, donde están por dar una serie de conciertos.

Según indica NME, lo que hace Metallica es histórico (al menos en Reino Unido), ya que es la primera colaboración entre los servicios de transfusión de sangre y una banda de rock… y luego, una del nivel de Metallica.

Fan de Metallica donando sangre / Foto: All Within My Hands Foundation

Sin embargo, no es la primera vez que la banda liderada por James Hetfield hace un servicio social de este tipo. Los fans sabrán que Metallica realiza diversas actividades altruistas por medio de All Within My Hands, fundación que apoya a organizaciones que trabajan en la formación de fuerza laboral, lucha contra el hambre y en casos de desastres.

Donantes reciben playera edición especial

En el caso de la donación de sangre, no es el primer caso en que Metallica pide a sus fans mejor dar un buen uso a lo que dejan tiran a lo güey cuando le entran al mosh pit. De acuerdo con un representante de la banda, ya lo han hecho en Australia y Estados Unidos… y con muy buenos resultados.

Fan de Metallica donando sangre / Foto: All Within My Hands Foundation

Según las publicaciones en redes de la fundación All Within My Hands, los puestos de donación se colocan en las afueras de los inmuebles donde se presenta Metallica… y los donantes reciben una playera edición limitada por su apoyo.

“Este es un momento verdaderamente único para la donación de sangre en todo el Reino Unido. La colaboración con una banda del alcance mundial de Metallica nos permite conectar con nuevas audiencias y visibilizar la constante necesidad de sangre”, comentó el portavoz de Servicios de Sangre de Gales (en cita recogida por NME).

La campaña de donación de sangre en Reino Unido convocada por Metallica comenzará a finales de junio: del 22 al 25 en Escocia, del 22 de junio al 3 de julio en Gales y del 26 de junio al 3 de julio en Londres… fechas en las que la banda se presentará por esas tierras: en Escocia el 25 de junio, en Gales el día 28 y, en Londres, los días 3 y 5 de julio.