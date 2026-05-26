Lo que necesitas saber: Son al menos 100 elementos de la Guardia Nacional los que se lanzaron hasta la zona arqueológica de Teotihuacán para la seguridad de los/las turistas que la visitan a diario —y todavía más en días del Mundial 2026 en México.

Si van a las pirámides de Teotihuacán en estos días seguro se encontrarán con una mayor seguridad. O, al menos, eso es lo que ha compartido la Guardia Nacional que reforzó la vigilancia con drones, binomios caninos y detectores de metal, en contexto del Mundial 2026.

Pero también, no hay que olvidarlo, un mes después del ataque en la zona arqueológica de Teotihuacán, donde una turista de Canadá murió.

Foto: @milenio_edomex

Mundial 2026: Refuerzan seguridad en las pirámides de Teotihuacán

¿De qué va este operativo? Son al menos 100 elementos de la Guardia Nacional los que se lanzaron hasta la zona arqueológica de Teotihuacán para la seguridad de los/las turistas que la visitan a diario —y todavía más en días del Mundial 2026 en México.

Además de los guardias, el refuerzo de seguridad —dentro y fuera de la zona arqueológica— será con drones, binomios caninos, cuatrimotos y detectores de metal.

Foto: Pexels.

Chance sería la primera vez que los mexas vean este tipo de operativo en las pirámides de Teotihuacán, pues habrá puestos de revisión en los módulos, recorridos de los guardias en cuatrimotos, sobrevuelo de drones y revisiones preventivas.

Además de los filtros de seguridad para evitar el ingreso con armas o cualquier otro artefacto que represente un riesgo para los visitantes.

Foto: Pexels.

Junto con la Guardia Nacional, el personal del INAH estará atento del control de una de las zonas arqueológicas más importantes de México. Todo a poco de que arranque el Mundial 2026.

Por su parte, la Secretaría de Salud publicó un aviso preventivo de viaje con recomendaciones ante distintas situaciones de riesgo en México o por la misma naturaleza como evento masivo del Mundial.