De lujo: Mecánico recrea los coches de ‘Cars’ para darle una sonrisa a los niños

Hay quienes a los que no les gusta Cars, sus razones tendrán. Sin embargo, no podemos negar que es una de las franquicias más importantes de Disney y Pixar, pues el Rayo McQueen, Mate y sus amigos se ganaron el cariño de chicos y grandes. Y puede que al menos el futuro de estos carros ya no estén en las películas, pero hay quienes se niegan a dejar que todos estos personajes mueran, pues incluso los están llevando a la vida real.

Sabemos que en Disney California Adventure existe una sección llamada Cars Land, una zona dedicada dentro del parque que contiene tres atracciones, las réplicas de los coches, así como tiendas y restaurantes, todos situados en un lugar igualito a Radiador Springs –el lugar donde se desenvuelve la primera cinta– pero, ¿qué pasa cuando no tienes chance de ir a Disneyland para vivir esta experiencia? Bueno, pues un hombre se rifó como los grandes.

Los carros de ‘Cars’ “cobran vida” en Chile

Resulta que Ramón Sandoval –un mecánico, fanático y coleccionista de carros– inició un proyecto sumamente especial en Paine, un pequeño pueblo al sur de Santiago de Chile. A esta gran persona se le ocurrió una gran idea, revivir varios automóviles icónicos que tenía guardados para recrear a tamaño real a los protagonistas de Cars y así, devolver la ilusión y felicidad a la gente en tiempo de crisis, sobre todo a los niños.

De acuerdo con medios locales, todo esto empezó en 2019, cuando un amigo le regaló a este hombre una vieja camioneta que restauró junto a su hijo de 12 años, para transformarla en el famoso Mate, el coprotagonista de la cinta. A los pocos días, el coche ya era popular en la localidad y se hizo viral a través de redes sociales. Sin embargo, había un problema… la grúa no tenía a su fiel y mejor amigo corredor.

Es por eso que junto a las personas de Perne, Ramón construyó al Rayo McQueen, el cual recreó en un incio con un clásico Corvette que luego sustituyó por un Mustang y más tarde a otros personajes. Desde entonces, se convirtieron en una de las atracciones de la comunidad, pero con la llegada de la pandemia, los protagonistas de Cars en la vida real cobraron más importancia dentro de la gente de este pueblo porque sin saberlo, les trajo un montón de alegría.

Sin saberlo, los carros le llevaron felicidad a este pueblo

Resulta que desde que el coronavirus se convirtió en un tema grave de salud en Chile, la localidad ha estado casi 100 días en cuarentena consecutiva por un agravamiento del virus. Es por eso que este hombre decidió salir cada miércoles en caravana por todo el pueblo con los carros de la película, mientras todos los niños y personas salen a la banqueta o se asoman por la ventana para verlos pasar muy cerca de sus casas.

“La pandemia nos ha tocado a todos y uno lo único que quiere es ver a los niños emocionados, devolverles esa magia. Para nosotros, estos autos son una cosa simple, vehículos pintados, pero para un niño puede cambiarle su vida”, dijo Ramón Sandoval sobre esta iniciativa, quien además abrió una especie de exposición en su taller para que todo el mundo pueda visitar los coches. Sin saberlo, y tal como su sucede en la cinta, el Rayo McQueen y Mate lograron darle vida y felicidad a este pueblo.