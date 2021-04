¡Héroe sin capa! Hombre salva a un niño que iba a ser arrollado por un tren

Hay personas dispuestas a poner en riesgo su vida con tal de hacer lo correcto. No importa cuál sea la situación o que tan peligroso sea el instante; esta gente se aventaría a las vías del tren para salvar una vida…. Y esto no es solo una expresión rimbombante para poner una referencia, es algo que literalmente sucedió en una estación ferroviaria en India cuando un hombre arriesgó su propia vida.

En un video que recientemente se viralizó en redes, se aprecia el momento en que el trabajador identificado como Mayur Shelke corre a toda velocidad para rescatar a un pequeño que estaba a punto de ser arrollado por un vagón. Tras la heroica acción, este sujeto ha sido reconocido no solo en su país, sino en todo el mundo.

Un niño cayó a las vías del tren en Mumbai

La cosas pasaron en un abrir y cerrar de ojos, pero el momento de tensión debió sentirse casi eterno para este pequeño y su familia. Todo sucedió en la estación ferroviaria Vangani de la ciudad de Mumbai, cuando una mujer caminaba con su hijo de seis años sobre el andén. Sin embargo, ambos parecían ir un poco distraídos, lo que provocó que el menos cayera a las vías del tren.

En las imágenes de una cámara de vigilancia compartidas por Indian Railways, se alcanza a observar que un tren se acercaba a toda marcha justo cuando el pequeño había tropezado. La mujer no podía acercarse para intentar subir al chico y este último tampoco podía trepar al andén… pero no todo estaba perdido.

También puedes leer: AWWW: ASÍ SALVÓ UNA PERRITA A SU AMIGO DE AHOGARSE EN UNA PISCINA

Mayur Shelke, el hombre que salvó el día

Y de repente, mientras se acercaba el tren, un sujeto corrió en auxilio del pequeño. El hombre identificado como Mayur Shelke aventó la carrera sobre las mismas vías del tren para ayudar el pequeño… y lo logró justo antes de que el vagón los alcanzara a él y al niño.

Por supuesto, el valiente acto de este trabajador no paso desapercibido. De acuerdo con lo que informa The Indian Express, el Ministerio Ferroviario de la India premió a Mayur con 50 mil rupias y ahí no acaba la buena acción esta heroica persona. Según se informa, él le donará la mitad del dinero al chico. ¿Una historia para recuperar la fe en la humanidad? Claro que sí.