En medio de la Condesa existe un espacio que huele a pan recién horneado, café especiado y recuerdos de infancia. Se trata de Iddi’s, la pastelería de Michelle Catarata y Rafael Zaga, que además de ser acogedora y chiquita, guarda en cada receta un pedazo de historia personal y mucho corazón.



Foto: Fernanda Higashi | iddi’s

La propuesta de Iddi’s pastelería es diferente porque no se trata de un menú fijo. Mich cocina según la temporada y el antojo, lo que hace que cada visita tenga algo nuevo para descubrir. Lo que sí es seguro es que cada pan o café tiene un sello muy particular, lleno de detalles que hacen la diferencia.

En nuestra visita a la pastelería probamos el lavanda latte, un capuchino aromático con un sabor floral delicado que sorprende. No tiene el típico tono morado a menos que lo pidas frío, pero el sabor es tan especial que se vuelve inolvidable. El toque de la lavanda acompaña perfecto la suavidad del café y lo convierte en una bebida distinta a lo que encuentras en otros lugares de la ciudad.

La parte salada también tiene lo suyo. El grilled cheese es la joya de la chef y no es cualquier emparedado. Lleva cuatro quesos, cebolla caramelizada, se sirve con papitas súper crujientes y una salsita de chipotle que provoca limpiarse los dedos después de cada bocado. Un platillo que parece sencillo pero se siente reconfortante y con carácter.

Postres con nostalgia y creatividad El lado dulce es todo un viaje de nostalgia y creatividad. Probamos el pastel de chocolate, hecho con tres tipos de chocolate y un relleno de chocolate blanco caramelizado.

Es de esos postres que parecen sacados de la película de Matilda y que se disfrutan hasta la última migaja. También probamos el Honey Bun, un rollo de canela que cambia el clásico glaseado de azúcar por miel y que en su versión de temporada lleva queso brie y pera. Otro imperdible fue el coffee cake, un pan suave de vainilla con azúcar glass que Mich creó inspirada en sus años en Nueva York, cuando compraba uno parecido camino a la escuela. Es sencillo pero entrañable, como un abrazo en forma de pan.

La cereza del pastel en iddi’s es la manera en que Mich conecta cada creación con una memoria personal. Ella misma nos contó que el pastel de chocolate es “el pastel de sus sueños” y que el coffee cake le recuerda a casa. Quizá por eso se sienten tan especiales, porque no solo son recetas, son recuerdos compartidos con quienes se sientan en sus mesas.

Iddi’s también es un espacio que piensa en la comunidad. Además de funcionar como cafetería, el lugar se convierte en galería donde se exhiben obras de artistas emergentes. Las piezas cambian con frecuencia, así que siempre hay algo distinto para ver y, si quieres, hasta para llevarte a casa.

Y como si no fuera suficiente, tienen un detalle hermoso para los amantes de los animales. Noemí, parte del equipo, prepara premios caseros para perritos hechos con ingredientes que rescata de la cocina de Galea, su restaurante de Cocina Mediterránea, que también está cerquita de la Condesa en la Roma.

Un porcentaje de esas ventas se dona al proyecto Adoptist, que ayuda a encontrar hogar a perros y gatos rescatados. Una iniciativa que convierte cada compra en una forma de apoyar a quienes más lo necesitan.

Con precios que resultan accesibles para estar en el corazón de la Condesa —un latte ronda los 90 pesos y el grilled cheese cuesta 190—, Iddi’s se siente como un secreto bien guardado. Una pastelería donde puedes desayunar delicioso, disfrutar arte local y hasta consentir a tu mascota.

Michelle y Rafael definen a Iddi’s pastelería como “el bebé de Galea”, pero la verdad es que es mucho más que eso. Es un rincón donde el pan se hace con amor, el café tiene personalidad propia y la comunidad encuentra un espacio para reunirse.