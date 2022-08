Por bonita: Influencer acusa al INE de editar su foto para que se viera fea

JAJAJAJA no es broma… ¿Alguna vez han creído que son tan hermosas y bellas que el mundo sólo está viendo cómo arruinarles la vida de cualquier forma? Entonces la historia de esta influencer les interesa, pues ella afirma que el INE editó su foto para hacerla ver menos bonita… WTF?!

No es broma. Una influencer llamada Yeri MUA hizo un live para señalar al Instituto Nacional Electoral de discriminarla por ser bonita y de tener personal que brinda un servicio igual o más ineficiente que el del IMSS (lo cual ya es bastante que decir).

Imagen ilustrativa. FOTO: PEDRO RASGADO /CUARTOSCURO.COM

Una influencer se quejó del pésimo servicio por parte del INE

“Mi cita era a la 1 y yo llegué a las 12:58. Hasta eso llegué a tiempo y yo nunca llego a tiempo. Pero llegué a tiempo porque yo sé que las del INE la mayoría tiene cara de culo”, dijo la influencer que comparó al INE con el IMSS. “Hay que hacer una competencia para ver quien te pone más cara de culo, las del IMSS o las del INE”, afirmó.

Durante la transmisión la influencer indicó que las trabajadoras del INE le pidieron mover su camioneta y le hicieron formarse a pesar de que ella ya tenía cita, algo que le arruinó el día completamente. Pero aparentemente lo peor vino con el tema de la fotografía.

Foto: Especial

Y señaló a los trabajadores de haberla discriminado por ser bonita…

Y es que mientras la mayoría de nosotros, simples mortales, ya sabemos que salir bien en la foto de la identificación es imposible, Yeri MUA afirma que los trabajadores del INE editaron su foto para que ella no se viera bonita y además escogieron otra que ella no había autorizado.

“En serio, esta foto yo creo que me la editaron para verme así de mal, yo no me veo así de fea, yo no estoy así de fea, la neta. Me la editaron para verme así de fea, por que yo fea no soy. O sea, yo seré lo que sea, pero fea no soy. Vean la miseria de foto que me tomaron”, dijo la influencer a sus seguidores.

En fin, otro día, otro problema importantes que definitivamente muchas personas quisiéramos tener…