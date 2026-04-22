"¿Le queda una de Indios Verdes"?: el invento que demuestra que México siempre supera a la IA

Lo que necesitas saber: Este producto se suma a lista como un invento más que rinde homenaje a la cultura urbana del país.

México siempre ha demostrado que está un paso adelante de la IA y que le puede ganar cuantas veces sea necesaria, demostrando cuanta creatividad le ponemos a todo, incluso en la misma comida.

Y es por eso que ahora llegan las famosas “metroconchas”, como su nombre lo dice, son conchas de pan dulce con estaciones del metro de la capital del país.

Foto: @bestcake_cdmx

¿Y dónde puedo conseguir una ‘metroconcha’?

Este nuevo producto es un invento más de la panadería Bestcake, un lugar donde ya han hecho diferentes creaciones y este nuevo invento se suma a la lista de las creaciones como lo son:

Concha de ‘Punch’ , el monito bebé que se volvió viral por las redes sociales.

, el monito bebé que se volvió viral por las redes sociales. La ‘simiconcha’ que tiene en su imagen al doctor más famoso del país.

que tiene en su imagen al doctor más famoso del país. ‘La concha mundialista’

El nuevo éxito de la IA, las ‘fruticonchas novelas’

Y la concha pedida por muchas mujeres la ‘Harfucha’, una concha con el rostro del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch

Jonathan Barrera es el creador de todas estas creaciones que rinden homenaje a la cultura urbana de nuestro país, por eso te dejo aquí sus redes para que vayas a seguirlo y estés al pendiente de sus creaciones, @bestcake_cdmx

Foto: @bestcake_cdmx

No es el primer producto inspirado en las estaciones del metro de la Cdmx

Aunque no lo creas, este nuevo invento de las ‘metroconchas’, no es la primera vez que crean un producto basado en las estaciones del metro, al rededor de hace 2 años la Heladería Escandón que se dedica a hacer paletas con diferentes personajes emblemáticos, también le rindió honores al transporte público de la capital.

Inventando las paletas ‘tururu’, por el sonido tan peculiar del metro, así como lo escuchas podrías llegar a la heladería y decir “me da una paleta de la raza”.