¿Buscas chamba? Te damos tips para detectar vacantes falsas y evitar fraudes

Lo que necesitas saber: Estos son algunos tips para el momento de buscar trabajo o asistir a una entrevista.

La búsqueda de empleo es una mezcla de ilusión y nerviosismo, pero lastimosamente en nuestro país muchas “empresas” se aprovechan de tu situación y te ofrecen ofertas laborales falsas que prometen mucho y resultan ser una estafa.

Tras el lamentable caso de Edith, que puso en evidencia los peligros que hay detrás de algunas ofertas laborales, muchas personas se han hecho la pregunta de cómo detectar vacantes engañosas y protegerse al buscar trabajo.

Foto: Pexels

¡Ojo con esto!

Estos son los tips que debes seguir para el momento en que estés bucando chamba; toma nota y ten cuidado:

Te solicitan pagos por adelantado: Ninguna empresa real te va a pedir lana para poder continuar con un proceso de selección e incluso si te dicen que es en “formato piramidal”, ojo cuate, mucho ojo.

Ninguna empresa real te va a pedir lana para poder continuar con un proceso de selección e incluso si te dicen que es en “formato piramidal”, ojo cuate, mucho ojo. Ofrecen sueldos excesivamente altos sin requerimientos claros: Si dentro de la oferta laboral te ofrecen ingresos muy por encima del promedio, ya desde ahí es motivo para dudar. Cuidado si te ofrecen una chamba donde solo vas a trabajar 5 horas al día, de lunes a viernes y con un sueldo de más de 11 mil al mes.

Captura de pantalla de oferta laboral falsa | Cortesía

Procesos de selección nada profesionales: Aquí lo puedes identificar porque te mandan correos sin firma, entrevistas por medios poco formales o sin explicación del puesto; es el inicio de un posible fraude.

Aquí lo puedes identificar porque te mandan correos sin firma, entrevistas por medios poco formales o sin explicación del puesto; es el inicio de un posible fraude. Piden datos sensibles desde el primer contacto: Aquí sí ten mucho cuidado con esto, no compartas datos bancarios, copia de tu identificación oficial o CURP, sin antes tener certeza de que no es una empresa fake.

Aquí sí ten mucho cuidado con esto, no compartas datos bancarios, copia de tu identificación oficial o CURP, sin antes tener certeza de que no es una empresa fake. El contacto no viene de canales oficiales: Checa si el correo que te llegó pertenece al dominio de la empresa (ejemplo: @sopitas.com en lugar de @gmail.com).

Cómo protegerte durante la búsqueda

Si ya quedaste de asistir a una entrevista, toma en cuenta los siguientes tips antes de salir.

Investiga la empresa: Verifica su página web, redes sociales y opiniones en plataformas como lo son Indeed, Linkedln, Computrabajo, etc.

Verifica su página web, redes sociales y opiniones en plataformas como lo son Indeed, Linkedln, Computrabajo, etc. No entregues documentos sensibles antes de firmar contrato: Tu INE, CURP, comprobante de domicilio o datos bancarios debes darlos solo cuando ya va a formalizar tu contratación.

Tu INE, CURP, comprobante de domicilio o datos bancarios debes darlos solo cuando ya va a formalizar tu contratación. Investiga el lugar: Actualmente, esto de las ofertas falsas ya es una realidad, si buscas el lugar en TikTok o en Facebook, podrías darte cuenta si es real o falsa, al escuchar la opinión de otra gente.

Si ya vas a asistir a la entrevista, antes de entrar comparte tu ubicación en tiempo real con familiares y amigos. Nos cuidamos entre todos: comparte esta información con familiares, amigos y personas que estén buscando trabajo para evitar que más gente caiga en engaños.