¿Sin plan para cerrar el mes? Lánzate al Festival de las Flores y Jardines; te contamos fechas, sede. y más

Lo que necesitas saber: El Festival de las Flores y Jardines es un evento que busca activar el espacio público y acercar a la ciudadanía al paisaje.

Las principales calles y avenidas de Polanco se llenarán de arreglos florales a partir del 30 de abril al 1 de mayo para celebrar una edición más del Festival de las Flores y los Jardines, en el que se espera alrededor de más de 500 mil asistentes.

El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, junto con la directora del festival, Patricia Elías Calles, confirmaron que esta décima edición tendrá como temática “México”, destacando la diversidad del país a través de instalaciones flores en calles, parques y negocios.

Foto: @fyjamx

Tabe afirmó que este evento no es financiado con dinero público y destacó que se trata de una exhibición de talento y que a 10 años del evento, ya es una tradición para las calles de Masaryk y los parques Lincoln y América.

“Nos sentimos muy contentos de recibir nuevamente este Festival de Flores y Jardines, sabemos que el festival es una muestra de talento, creatividad, amor por la naturaleza y amor por México”, expresó Mauricio Tabe.

Por otro lado, la directora del Festival, Patricia Elías, destacó que este evento es un trabajo colectivo que busca activar el espacio público y acercar a la ciudadanía al paisaje.

“Este es un esfuerzo colectivo, participan productores, viveros, artesanos, diseñadores, floristas, comercios, académicos, patrocinadores, autoridades y vecinos”

Foto: fyjamx

También habrá actividades como talleres, pláticas, conversatorios y actividades para niños y niñas, a partir del 30 de abril al 1 de mayo.