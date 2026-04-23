El escritor mexicano Gonzalo Celorio recibe el Premio Cervantes 2025

Lo que necesitas saber: Gonzalo Celorio se convirtió en el séptimo escritor mexicano en recibir el Premio Cervantes

Y desde España: el escritor mexicano Gonzalo Celorio fue galardonado con el Premio Cervantes 2025.

O el Premio de Literatura en Lengua Castellana ‘Miguel de Cervantes‘ por su “excepcional obra literaria y labor intelectual con la que ha contribuido de manera profunda y sostenida al enriquecimiento del idioma y de la cultura hispánica”.

Foto: @CasaReal

Gonzalo Celorio recibe el Premio Cervantes 2025

El Premio de Literatura en Lengua Castellana ‘Miguel de Cervantes’ es otorgado por el Ministerio de Cultura de España, en una ceremonia donde le toca al rey compartir el reconocimiento a los galardonados o las galardonadas.

En este caso —en la edición 2025—, Gonzalo Celorio se convirtió en el séptimo escritor mexicano en recibir el Premio Cervantes (con 125 mil euros), compartiendo el reconocimiento con autores como Octavio Paz (1981), Carlos Fuentes (1987), Sergio Pitol (2005), José Emilio Pacheco (2009), Elena Poniatowska (2013) y Fernando del Paso (2015).

Foto: @CasaReal

El Premio Cervantes es un reconocimiento a la trayectoria de los autores, así como sus aportaciones a la lengua castellana.

Vale decir que desde 1976, el Ministerio de Cultura otorga el Premio Miguel de Cervantes. Y que han sido 51 los reconocimientos dados desde ese año.

¿Quién es Gonzalo Celorio?

Gonzalo Edmundo Celorio y Blasco es escritor, editor, narrador, ensayista y cronista mexicano. Nació en CDMX en 1948.

Dirigió la Academia Mexicana de la Lengua entre 2019 y 2023, además de ser integrante de la Real Academia Española y la Academia Cubana de la Lengua.

Doctor en Lengua y Literaturas Hispánicas —especializado en Literatura Hispanoamericana por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM—, Celorio ha desarrollado su trayectoria en la academia nacional.

Foto: Secretaría de Cultura.

De hecho, es profesor de Literatura Hispanoamericana en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.

‘Amor propio’, ‘El viaje sedentario’, ‘Y retiemble en sus centros la tierra’, ‘El metal y la escoria’ y ‘Mentideros de la memoria’ son las novelas más reconocidas de Celorio.

España y México

Durante su discurso, Celorio aseguró que Miguel de Cervantes es el “más célebre escritor que ha engendrado la lengua española” y en todos los lugares donde se habla.

En 2019, la opinión de Celorio sobre la petición del gobierno mexicano para que la Corona Española y la Iglesia Católica se disculparan con las comunidades originarias por los daños durante la Conquista lo llevó al debate.

“No creo que España tenga que pedir perdón, en primer lugar porque eso pasó hace 500 años, en segundo lugar porque no eran los borbones sino los austrias, y en tercer lugar porque ha habido un proceso de conquista espiritual tan fuerte que nosotros los mexicanos somos de alguna manera los responsables de esa marginación que sufren los indios”, dijo en su momento.