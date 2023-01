Va un ejemplo… Imagínate que tu internet no está funcionando bien. Entonces, llamas al teléfono de servicio al cliente para que te den solución y ahí viene el coraje: nomás no te ayudan a arreglar el problema, o te dan largas, te hacen esperar mucho en la línea y en el peor de los casos, la persona que atiende es bastante grosera.

Todos alguna vez hemos vivido la experiencia de un pésimo servicio al cliente, de cualquier tipo. Por supuesto, eso resulta desesperante, a veces no tenemos tiempo para lidiar con ello o simplemente no tenemos la seguridad de hacer un reclamo fuerte e insistente… Y ahí es donde entra este curioso proyecto emprendedor conocido como Karens For Hire.

Logo de la empresa Karens For Hire. Foto: Especial.

¿Qué es Karens For Hire?

¿Contratarías a una persona que hable por teléfono y se encargue de hacer tus reclamos? ¿Te gustaría que fuera alguien con carácter duro, de esas personas que asustan? Pues esta empresa llamada Karens For Hire precisamente se encarga de prestarte ese servicio; de que puedas contratar a alguien que levante y haga tus quejas por ti.

Algunos ya lo sabrán, pero para quienes no, en la cultura memera de internet, el término ‘Karen’ se utiliza para referirse a una persona –una señora comúnmente– que discute por todo, y que es de carácter altanero y agresivo. O como lo dice la BBC, es esa persona que siempre aplica la de “quiero hablar con el gerente”.

Imagen ilustrativa. Foto: Pixabay.

Entonces, sí: Karens For Hire te da la posibilidad contratar a una ‘Karen’ para que atienda los reclamos que quieras hacer a una empresa, negocio o persona, sea el caso que sea. “Nosotros somos quienes se encargan de tratar con el hombre del saco, ese gerente o jefe que parece que no puede hacer lo correcto”, dice el sitio web de la compañía.

Otra cosa importante es que la gente detrás de la empresa, sabe que el estigma sobre las ‘Karens’ es un tanto negativo, siempre ligado a la agresividad y suele ser un estereotipo femenino. Así que especifican que solo usan el término como parte de su promoción, señalando que su personal es diverso (y no es taaan iracundo como un pensaría). Los socios y fundadores, Chris Grimm y Fallon Zecca, son quienes encabezan por ahora el servicio.

“Las Karen que empleamos se describen como un cruce entre John Wick y Dumbledore”, explican en su página de internet. O sea, los clientes pueden estar seguro de que tendrán a alguien que hará un reclamo fuerte y con carácter, pero no al grado de un desfiguro que les conviertan en un video viral.

Imagen ilustrativa. Foto: Pexels.

El precio y las contrataciones

Karens For Hire, que está establecida en Pensilvania, por ahora solo opera en Estados Unidos y su tirada empresarial se ha vuelto viral en las últimas semanas. Medios como el Washington Post incluso han recabado testimonios de personas que ya han contratado el servicio de la empresa.

¿Y cómo está la onda para hacerse con sus servicios? En el sitio web, hay una opción que dice ‘get a Karen’ que te arroja un formulario para que expliques tu problema y qué tipo de ayuda quieres. Te piden tu correo electrónico para que te contacten y así, comienza la negociación.

Según esto, los precios por servicio varían, pero el estimado promedio es de 65 dólares por cada caso tratado (unos 1200 pesos mexicanos más o menos). Al parecer, les está yendo bastante bien con este proyecto de emprendimiento, eh… ¿Será que veremos a Karens For Hire expandiéndose a otros países?