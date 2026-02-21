La exposición del año: Frida, Rivera, Siqueiros y otras joyas

Lo que necesitas saber: El Museo de Arte Moderno de la CDMX presenta una exposición con 68 obras de artistas icónicos mexicanos que no se habían visto en el país desde hace casi veinte años.

Una muestra sin precedentes ha reunido las piezas de los pintores más famosos de México en el Museo de Arte Moderno (MAM) después de permanecer fuera del país durante casi 20 años. Relatos Modernos. Obras emblemáticas de la Colección Gelman Santander reúne obras representativas de nuestros artistas más importantes del siglo XX, entre retratos, óleos y acuarelas.

Una expo con obras no vistas desde hace décadas./Imagen Museo de Arte Moderno de México Facebook

Esta importante exposición estará del 17 de febrero al 17 de mayo de 2026 y se encarga de reunir 68 piezas representativas de artistas como Frida Kahlo, José Clemente Orozco, Rufino Tamayo, Carlos Mérida o Gunther Gerzo, todas ellas representativas del arte moderno mexicano y que podrán ser admiradas por el público en general y las nuevas generaciones.

Una muestra única en su tipo./Imagen Instituto Nacional de Bellas Artes Facebook

La exposición es posible gracias a una colaboración entre la Secretaría de Cultura, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), el Museo de Arte Moderno y la Fundación Banco Santander, gracias a la que las obras salen al ojo público después de no ser expuestas en México por dos décadas. Al finalizar la muestra del MAM, se exhibirán en otros museos importantes del mundo.

Relatos Modernos en el MAM

Los artistas que reúne esta exposición son reconocidos en todo el mundo y marcaron un antes y un después en el arte moderno. Esta es una oportunidad única de conocer obras importantes La exposición se divide en cuatro núcleos temáticos: Relatos: presencias construidas; Naturaleza: entre el orden y el caos; La construcción de una nación y Lo moderno: paradojas de una nueva realidad.

La colección se compone de tesoros artísticos invaluables./Imagen inba.gob.mx

Esta distribución de las obras le da una idea a los visitantes sobre lo que define al arte mexicano del siglo pasado, así como su mensaje y sus tendencias. 27 de estas obras cuentan con declaratoria de Monumento Artístico, con lo que se reconoce su valor cultural y se asegura su conservación y protección legal.

La Colección Gelman reúne la obra de los artistas mexicanos más importantes./Imagen Frida Kahlo Facebook

Las piezas que componen esta muestra pertenecen a la colección que inició Jaques Gelman con su esposa Natasha desde los años 40 y entre las más destacadas tenemos Vendedora de alcatraces de Diego Rivera, 10 óleos de Frida Kahlo, entre los que están Autorretrato con collar y Diego en mi pensamiento, Salón México de José Clemente Orozco, así como retratos encargados por el matrimonio Gelman a Diego Rivera, Frida Kahlo y Rufino Tamayo.

Además, se destacan obras de Carlos Mérida, María Izquierdo, Jesús Reyes Ferreira, Lola Álvarez Bravo y Gunther Gerzo, entre otros artistas que dejaron su huella en el arte nacional.

La Colección Gelman Santander

Jacques Gelman fue un productor de cine y coleccionista de arte. Junto con su esposa Natasha se dedicó a reunir piezas de arte moderno de México y otros países. Se estableció en nuestro país y se le reconoce por impulsar la carrera cinematográfica de Cantinflas. Su éxito le permitió adquirir obras de artistas importantes con los que mantuvo relaciones estrechas.

Lo mejor del arte moderno mexicano del siglo XX./Imagen inba.gob.mx

Así es como el matrimonio contribuyó al reconocimiento del arte de nuestro país en el mundo. Además de su colección de arte moderno mexicano que comenzó con el encargo de un retrato de Natasha a Diego Rivera, crearon otra de arte moderno europeo con obras de artistas como Renoir, Picasso, Kandinski y Miró, entre otros, donada al Museo Metropolitano de Nueva York en 1998 y además otra de esculturas precolombinas.

La exposición estará hasta el 17 de mayo./Imagen Secretaría de Cultura Ciudad de México Facebook

Tras la muerte del matrimonio se creó la fundación Vergel para administrar la colección, a la que se sumaron más obras de arte. En 2023 la familia Zambrano de empresarios mexicanos llegó a un acuerdo con esta fundación para adquirir las obras de arte y en enero de 2026 se creó un acuerdo con Banco Santander para gestionar la Colección Gelman y mostrarla en diferentes museos del mundo.

Arte mexicano icónico en el Museo de Arte Moderno

Ya sea que eres un apasionado del arte de nuestro país o que simplemente quieras conocer obras de artistas importantes que no se habían visto en los últimos tiempos, tienes que darte una vuelta por la exposición Relatos Modernos. Obras emblemáticas de la Colección Gelman Santander que estará en el Museo de Arte Moderno del Bosque de Chapultepec hasta el 17 de mayo.

Entre las piezas se destacan 10 óleos de Frida Kahlo./Imagen Museo de Arte Moderno de México Facebook

Esta es una muestra única en su tipo, con obras icónicas de los artistas plásticos más importantes de nuestro país que seguramente no podremos apreciar por un largo tiempo después de que termine la expo.

¿Dónde está?

El MAM está en Paseo de la Reforma S/N, Bosque de Chapultepec I sección. El costo de la entrada general es de 95 pesos y hay descuentos para estudiantes, maestros, adultos mayores con INAPAM y personas con discapacidad.