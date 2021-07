Muchas personas huyen al tema del retiro porque existen un sinfín de mitos y leyendas a su alrededor, pero hoy, querido sopilector, te traemos información que cura. Esto es lo que no sabías de las afores.

¿Qué es una afore?

Una cuenta afore (Administradora de Fondos para el Retiro) es una cuenta personal en la que se almacenan aportaciones que vienen directamente de los pagos de tu nómina, más un porcentaje extra que pone el gobierno y otro por parte de tu patrón. Mientras el dinero esté en una afore, se invertirá para generar rendimientos. ¿Y cómo disponer de esta lanita? Ojo, no se puede retirar así como así, salvo que se hagan depósitos voluntarios. Ahí sí se podrá retirar en cualquier momento.

¿Cada cuándo puedo disponer de mi lana?

Una vez que tengas tu cuenta, el dinero empezará a caer ahí y tu afore lo tomará para poder invertirlo. Si tu fondo para el retiro se quedará sin varo no habría que invertir y no llegaría la cantidad esperada cuando te retires, por lo cual solo hay tres excepciones en las que podrías retirar un porcentaje: si llevas desempleado 45 días o más, en caso de que estés planeando el bodorrio o si haces contribuciones voluntarias, podrás disponer de ellos. Así tu cuenta no quedará vacía y te podrán apoyar.

¿Qué rendimiento ofrecen las afores?

Cada persona es libre de elegir la administradora en la que pondrá su dinero, pero en promedio las afores dan x3.2 veces lo que se depositó. Por ejemplo, si un trabajador de 40 años hace un ahorro voluntario de $100,000 pesos, cuando se retire, su aportación va a valer $320,000 pesos. Esto es igual para todas las cuentas sin importar el sueldo que gane el dueño.

¿Cómo sacarle provecho al afore?

Lo ideal es ahorrar una lanita cada vez que cobras. Para la mayoría de las personas la cantidad que tienen en su afore no es la suficiente para su retiro; en general el ahorro de cada persona es del 6.5% (entre las contribuciones obligatorias, más lo que pone el gobierno y lo que suma el patrón). Próximamente entrará una ley en la que se aumentará la cantidad al 15%, pero mientras eso sucede, una manera de hacer crecer el dinero es haciendo aportaciones voluntarias.

¿Qué debo hacer para comenzar?

Si ya te decidiste a tener una relación con tu afore, y nunca has tenido contacto con alguna, lo primero es localizar en qué administradora se encuentra tu cuenta y el monto que llevas. Lo segundo es pedir un estado de cuenta para que puedas ver el crecimiento de tu lanita. Así que no lo dejes pasar, ahorra que puedes.