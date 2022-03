¿Se acuerdan de LimeWire? Pues el sitio vuelve pero no para el intercambio ilegal de música

Antes de que existieran las plataformas de streaming musical que todos conocemos en la actualidad, una buena parte de los usuarios de internet usaba los famosos torrents para bajar música… muchas veces, de manera ilegal dicho sea de paso. Algunos de los más conocidos eran Napster, Ares, Bit Torrent y LimeWire, los cuales poco a poco quedaron en desuso.

Y bueno, en caso del famoso LimeWire, incluso lo descontinuaron hace más de una década tras una batalla legal. Pero este último volverá a las andadas, aunque con una tirada diferente en realidad pues ahora será un mercado web para la venta de Tokens no fungibles (NFT’s pues) y otros archivos relacionados con la música

LimeWire regresa pero será diferente

Cómo cambian los tiempos, ¿no? Hace algunos años, como dijimos, los torrents eran el método que varios utilizaban descargar música y ahora, seguro que muy poco se habla de ellos. En ese sentido, resulta curioso cómo una de estas aplicaciones terminaron por desaparecer ya hace varios años… solo para volver con un nuevo enfoque.

Este es el caso específico de LimeWire, que anunció su regreso pero muy lejos de lo que nos ofrecía en el pasado. Ahora, el sitio web se convertirá en un mercado línea para la compra y venta de los famosos NFT’s que se han puesto de moda en los años recientes, además de todo tipo de colecciones digitales especializadas en música.

Sin embargo, el nuevo LimeWire se enfocará en que estas colecciones virtuales de tokens no fungibles sean más accesibles al público, es decir, que la gente no tenga que batallar con tecnicismos u otro tipo de procesos que regularmente hacen más pesada la adquisición de estos archivos. “El mayor desafío con los coleccionables digitales y el mercado criptográfico más amplio en general es que está realmente limitado a un pequeño grupo de usuarios inteligentes“, dijo Paul Zehetmayr, uno de sus actuales dueños, en un comunicado vía The Independent.

El nuevo enfoque de LW es que tanto artistas como la gente que lo desee, pueda comprar y vender archivos como colecciones de discos, álbumes inéditos, artes físicos y digitales… en fin, cualquier activo relacionado con la música ya sea digital o físico.

El plan es que el nuevo LimeWire comience a operar a partir del próximo mes de mayo, por lo actualmente al ingresar a su sitio, solo encontrarán un fila de espera virtual para que los interesados en el servicio se registren. Y cuando llegue el momento del lanzamiento, la compañía también anunciará una lista de artistas con los que colaborarán. Mientras llega ese instante, acá les dejamos un video sobre qué son los NFTs en caso de que aún no le cachen bien a esa tecnología.

La desaparición del torrent en 2010

LimeWire, como mencionamos, era una de las aplicaciones torrent más utilizadas en el mundo durante la primera década de los 2000. Sin embargo, entró en una batalla legal con la Recording Industry Association of America (RIAA) que terminó ganando esta última institución. Eso provocó que el sitio desapareciera en 2010.

El regreso de LW (con su nuevo enfoque) se debe a que los hermanos Julian y Paul Zehetmayr compraron los derechos del sitio y su propiedad intelectual en 2021. Así que era solo cuestión de tiempo para que regresara a las andadas. Vaya giros de la vida, ¿no lo creen?