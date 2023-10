Lo que necesitas saber: Javier Milei usó una motosierra durante su campaña, por lo que el disfraz de Chainsaw Man usado por este sujeto es considerado como un voto cantado por él

Jajajajaja las cosas de las que nos perderíamos si no existiera el bendito internet. Aunque las elecciones presidenciales de Argentina son un tanto “lejanas” a nuestro país, un video viral puede llegar a todo el mundo, tal como pasó con el de un tipo que votó disfrazado de Chainsaw Man… ¡¿Khéee!?

Así como te lo estamos platicando, un sujeto se volvió viral por presentarse a votar en las elecciones de Argentina con una máscara de la forma demoniaca de Denji, personaje del manga Chainsaw Man.

Hizo un baile y luego votó / Captura de video @porquetendencia

Votó con un disfraz de Chainsaw Man en las elecciones de Argentina y se volvió viral

Por si no andabas muy enterado, este domingo 22 de octubre se llevan a cabo las elecciones presidenciales de Argentina. Lo dicho, igual y parece como un proceso lejano a México, pero acá te contamos por qué vale la pena estar al pendiente de lo que pase.

Votó con máscara de Chainsaw Man / Captura de video @porquetendencia

Lo llaman el loco de la motosierra / Captura de video @porquetendencia

Pero bueno, más allá de los resultados, hubo distintas situaciones que llamaron la atención fuera de la política. Sin duda el más singular fue el del sujeto que terminó siendo bautizado como “El Loco de la Motosierra”.

Se presentó a votar con una máscara de Chainsaw Man y el video del momento en que baila y deposita su voto en las urnas no tardó en viralizarse.

Hay debate sobre si su voto debe ser válido o no

Como decíamos, en noticiarios locales de Argentina el tipo fue bautizado como “El Loco de la Motosierra”, pero no tardó en salir un fan de Chainsaw Man que identificó a la forma demoniaca de Denji, cosa que encendió un debate.

Pasa que no todo es risas y diversión. Hay polémica sobre si su voto debe contar o no. Algunas personas dicen que no puede presentarse así porque algo básico de unas elecciones es que las personas se identifiquen plenamente al presentar su sufragio (uh la la señor francés… al presentar su voto pues).

Acusan que fue voto cantado por Milei / Captura de video @porquetendencia

La otra situación es que la motosierra estuvo ligada a la campaña de Javier Milei, pues usaba este artefacto en sus eventos en alusión a que “cortaría” brazos del Estado y esas cosas para mejorar las cosas en Argentina. Es por ello que califican lo que hizo como “voto cantado”, es decir, todo mundo asume que su voto en las elecciones presidenciales fue para Milei.

En un programa de televisión en Argentina dieron a conocer que su voto sí será válido, pero que en una de esas enfrenta un proceso penal y va a la cárcel por unos 3 a meses. La única manera en que le hubieran podido anular el voto es que alguna autoridad impidiera que lo depositara en la urna, ya dentro de la misma, imposible anularlo.

