Lo que necesitas saber: Alireza Faghani fue el árbitro del triunfo de México sobre Alemania en un Mundial

Alireza Faghani fue designado como árbitro central para el México vs Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026. ¿Recuerdas quién es? Pitó una de las victorias más importantes de la Selección Mexicana en mundiales.

Alireza Faghani pitará el México vs Inglaterra / Foto: Mexsport

Alireza Faghani será el árbitro del México vs Inglaterra

La FIFA confirmó a Alireza Faghani como el líder del cuerpo arbitral para el México vs Inglaterra. El australiano de origen iraní estará acompañado por George Lakrindis y Andrew Lindsay como abanderados, además del marroquí Jalal Javed como cuarto árbitro.

Pero sin duda es Alireza Faghani quien se llevará los reflectores, pues si el arbitraje termina influyendo en el resultado, será su nombre el que sea recordado por todo mundo tras el México vs Inglaterra.

Foto: @FIFAcom (vía X)

Alireza Faghani nos trae buenos recuerdos en mundiales

Y lo que ya decíamos, algo que destaca de la designación de Alireza Faghani, es que se trata del mismo árbitro que pitó una de las victorias más grandes en la historia de la Selección Mexicana.

Sí, fue el mismo árbitro del partido donde México derrotó a Alemania en Rusia 2018. Ese 17 de junio, marcado por el golazo del Chucky Lozano, tuvo como silbante central al australiano, así que volver a tenerlo en un duelo contra un rival europeo y excampeón del mundo, puede servir como cábala para seguir pensando… ¿Y si sí?

Pero bueno, más allá de la ilusión, toca esperar que Alireza Faghani haga un buen trabajo como árbitro central y, pase lo que pase entre México e Inglaterra, no influya negativamente en el resultado.